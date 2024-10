Saoirse Ronan commenta il licenziamento di Ryan Gosling da Amabili resti: "Sono cose che succedono"

Nel 2009 uscì l'adattamento del best-seller di Alice Sebold Amabili resti, diretto da Peter Jackson. Nei panni della protagonista, vittima di un omicidio che si trova a esplorare la vita dopo la morte, troviamo Saoirse Ronan. Nel ruolo di suo padre c'è Mark Wahlberg, ma nei piani originali avrebbe dovuto esserci Ryan Gosling. Quest'ultimo però è stato licenziato perché il regista non lo considerava adatto per la parte nonostante fosse ingrassato appositamente diversi kg.

Ospite del podcast Happy Sad Confused Ronan ha commentato il licenziamento di Gosling:

Mi è piaciuto molto Ryan, e il suo cane, George. Ero triste che non sarebbe più stato presente, ma penso che i motivi dell'allontanamento fossero totalmente validi. E oramai ne ho parlato con entrambi, e capisco completamente... sono cose che succedono, capite che intendo? Non è necessariamente una questione personale; a volte semplicemente non si è sulla stessa lunghezza d'onda. E questo ha permesso a Mark di subentrare, che era un padre. Era padre di, non so, tre figli? Probabilmente aveva quell'esperienza che Ryan sentiva di non avere. Ryan aveva qualcosa come 27 anni, era giovane. È stato bello poi lavorare di nuovo con lui più tardi. È praticamente sempre lo stesso, non cambia mai.