Saoirse Ronan sul rifiuto del ruolo di Yelena in Black Widow: "Non mi ci vedo a fare un film Marvel, preferirei Bond"

Pubblicazione: 08 ottobre alle 10:53

Yelena Belova, interpretata da Florence Pugh, è apparsa per la prima volta sugli schermi nel film Black Widow del 2021. Esperta assassina, Yelena è anche la sorella adottiva di Natasha (Scarlett Johansson). Il personaggio è stato molto apprezzato ed è tornato anche nella serie Disney+ Hawkeye e lo vedremo presto in Thunderbolts*.

Come spesso accade, Pugh non era però la prima scelta per l'assassina. Al suo posto avrebbe dovuto esserci Saoirse Ronan che però ha rifiutato il ruolo. Durante un'apparizione al podcast Happy Sad Confused, il conduttore Josh Horowitz ha chiesto a Ronan se le fosse stato offerto il ruolo che alla fine è stato interpretato dalla sua co-protagonista di Piccole donne, Florence Pugh. L'attrice ha dato una non risposta, dicendo: "Come fai a saperlo?", allora il conduttore le ha domandato se ha qualcosa contro la Marvel.

Non mi ci vedo a fare un film Marvel. Non... No, preferirei fare Bond.

Ha risposto Ronan:

Non c'è nulla di sbagliato nei film Marvel, penso che siano film brillanti. Voglio fare più film di grande portata. Sono arrivata al punto in cui ho fatto... amo girare film indipendenti, davvero, ma sapere — soprattutto nel panorama cinematografico attuale — che un film verrà visto è un tale lusso.

In generale ha spiegato che apprezza i film Marvel e che in effetti vorrebbe lavorare a progetti più colossali:

Ha poi concluso dicendo che sarebbe interessata a un progetto come Barbie di Greta Gerwig e anche che le piacerebbe recitare in un musical.