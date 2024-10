Harry Potter, Saoirse Ronan ricorda il provino fallito per Luna Lovegood: "La cosa più incredibile in assoluto"

Luna Lovegood è sicuramente uno dei personaggi più amati del mondo di Harry Potter. Introdotta nel quinto libro (e film) l'eccentrica amica di Harry ha subito fatto innamorare i fan con il suo misto di stranezze e tenerezza.

Evanna Lynch spiega perché non vuole abbandonare il mondo di Harry Potter: "È un posto sicuro per me"

E tra gli innamorati del personaggio c'era anche Saoirse Ronan che aveva infatti deciso di candidarsi per interpretarla. Racconta l'attrice:

Ero andata a fare un provino per il ruolo di Luna Lovegood in Harry Potter anni fa, perché era un personaggio irlandese. Quindi hanno chiamato tutti gli irlandesi, praticamente metà dell'Irlanda, per andare ai provini. E sapevo che non l'avrei ottenuto, perché ero troppo giovane, ma ho potuto provare una scena che sarebbe stata in Harry Potter, ed è stata la cosa più incredibile in assoluto.