Saoirse Ronan zittisce Eddie Redmayne e Paul Mescal in un video virale, il commento dell'attrice

Pubblicazione: 01 novembre alle 19:27

Una clip con protagonista Saoirse Ronan che zittisce tutti con un commento sull'autodifesa femminile è andata virale nelle ultime ore. L'attrice è stata ospite al Graham Norton Show il 25 ottobre insieme a Eddie Redmayne, Paul Mescal e Denzel Washington.

Il momento virale è arrivato quando Redmayne ha ricordato alcuni degli allenamenti che ha dovuto affrontare per il suo ruolo di assassino nella miniserie The Day of the Jackal. Tra questi c'era anche come usare il telefono se qualcuno ti sta attaccando, una tecnica che consiste nel colpire il collo dell'avversario con la parte posteriore del telefono. Subito Graham Norton e Paul Mescal sono intervenuti facendo delle battute. "Chi ci penserebbe davvero?" ha chiesto Mescal ridendo. "Se qualcuno mi attacca, non dirò certo: ‘Telefono!’".

Interpretando la scena, Norton ha poi gesticolato verso un aggressore immaginario e ha scherzato: "Aspetta un attimo", prima di fingere di cercare goffamente il telefono.

A zittire tutti però è arrivata Saoirse Ronan che, sorridendo pacata, ha affermato:

È quello a cui le ragazze devono pensare continuamente. Dico bene, ragazze?

Il pubblico femminile ha applaudito e i quattro uomini intorno a lei non hanno saputo replicare, scegliendo di restare in silenzio.

Trovate qui sotto la clip:

Saoirse Ronan commenta la viralità del video

A qualche giorno dall'uscita di quella clip, Ronan ha commentato la viralità raggiunta dal suo intervento - qualcosa che lei non si aspettava assolutamente. Parlando con EW ha affermato:

Mi ha davvero colto di sorpresa, sinceramente. L'altro giorno sono tornata dalle riprese di Graham e ho pensato: "Non credo di aver fatto un gran lavoro... Avrei dovuto dire questo o quello" e pochi giorni dopo l'uscita, alcuni dei miei amici mi hanno detto: "Il commento sul telefono! Tutti stanno parlando del commento sul telefono!".

L'attrice ha difeso allora le altre star che erano ospiti con lei, volendo chiarire che il contesto della conversazione è importante e che nessuno è stato superficiale o insensibile:

Prima di tutto, quello che voglio dire a chiunque è: per favore guardatelo calato nel contesto. C'era una storia che i ragazzi stavano raccontando prima, che davvero non aveva nulla a che fare con la violenza sulle donne, e nessuno la stava ignorando, in alcun modo. Voglio davvero sottolineare questo punto.

Ronan ha concluso dicendo che affronta questi argomenti con chiunque - maschi e femmine - e che sente sia davvero importante parlarne:

Più cresco e più capisco che è davvero importante comunicare queste cose ai ragazzi, che semplicemente non devono pensarci, ma non per colpa loro. Penso sia davvero importante che, mentre stiamo diventando la prossima generazione a prendere in mano la società, e alcuni di noi avranno figli, alcuni avranno figlie, sia chiaro che questo è un peso che ogni giovane donna, ogni donna sul pianeta, deve affrontare. Al cento per cento. Non c'è alcun dubbio.

Ritiene infatti che è davvero importante per le donne sentire di poter parlare di queste tematiche e delle proprie esperienze, nel bene e nel male. E la risposta entusiasta che ha ricevuto dal pubblico l'ha convinta di essere nel giusto.