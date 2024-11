Sasha Calle racconta la delusione di essere stata sostituita come Supergirl dopo The Flash: "È stato davvero doloroso"

Pubblicazione: 04 novembre alle 14:00

Sasha Calle ha interpretato il personaggio di Kara Zor-El, alias Supergirl, nel film The Flash uscito l'anno scorso. L'attrice aveva firmato per comparire in una serie di film in quel ruolo, ma l'arrivo di James Gunn e Peter Safran come nuovi capi dell'universo DC ha cambiato le carte in tavola. Milly Alcock è stata infatti scelta come nuova Supergirl del DCU al posto di Calle.

Per la prima volta Sasha Calle ha parlato della delusione di essere stata tagliata fuori dal progetto:

Ero profondamente innamorata di quel ruolo. Ho parlato del suo futuro molte volte. Quando ho firmato per quel progetto, era un contratto per più film. È una cosa comune quando si firma per un franchise, quindi è stato davvero doloroso per me ed è stato tutto molto confuso.

È stata un’esperienza difficile. Non vedo l’ora di lavorare con persone in quest’industria che vedano il mio valore e siano entusiaste di collaborare con me. Ho tanto da dare. Amo il mio lavoro così tanto e non vedo l'ora di tornare a spaccare. Adoro i film d’azione. Che siano soprannaturali o meno, sono davvero emozionata di continuare a fare queste cose, e so che le farò, con o senza quel ruolo. Guardo indietro a tutto questo come a qualcosa di estremamente bello. È stato detto che una ragazza queer latina come me non poteva essere Supergirl. Ma lo sono stata, e nessuno può togliermelo. Questa è la cosa più importante per me; ho fatto qualcosa che conta. E che tu ti sia sentito rappresentato in me o no, molte persone si sono connesse a lei e l’hanno amata.

Ha poi aggiunto:

Fonte / THR

Una nota positiva per l'attrice però è sicuramente l'amicizia con Leslie Grace, nata proprio nel contesto del DCU. E all'amica è andata ancora peggio, dato che il suo film Batgirl non è mai stato proiettato.