James Gunn aggiorna sui progetti dei DC Studios: da quando vedremo il trailer di Superman alle riprese di Supergirl

Pubblicazione: 21 ottobre alle 10:39

In occasione del panel di Creature Commandos al New York Comic Con, dove è stato presentato il nuovo trailer della serie in arrivo su MAX prossimamente, James Gunn ha parlato a tutto tondo dell'Universo DC che verrà lanciato proprio con la serie animata.

Il regista ha promesso che David Corenswet "lascerà tutti a bocca aperta" nei panni di Superman : "È la miglior star d'azione con cui abbia mai lavorato, probabilmente. Rachel Brosnahan [nei panni di Lois]... il pubblico impazzirà anche per lei". Nessuna notizia precisa sul trailer del film, ma la promessa che "non ci vorrà molto... ma non è imminente". L'idea è che possa debuttare a dicembre, magari al CCXP in Brasile, in modo che venga poi proiettato nei cinema davanti ai grandi blockbuster natalizi.

Per quanto riguarda il film successivo, Supergirl: Woman of Tomorrow, le riprese si avvicinano: "Inizieremo a girare a gennaio in Inghilterra. Ho appena visto il provino su schermo di Milly Alcock. Il film è basato sul fumetto di Tom King. Ana Nogueria ha proposto la sua versione della storia, ed è stato uno dei migliori pitch che abbia mai sentito. Ha scritto immediatamente una bozza di sceneggiatura meravigliosa, e da lì in poi non ha fatto che migliorare". Recentemente, poi, Gunn ha iniziato a provinare le attrici per Ruthye.

Per quanto riguarda la serie, il regista ha rivelato di aver quasi sceltocome Adam Warlock quando stava realizzando Guardiani della Galassia Vol 3, e che lui e Kyle Chandler "sono così perfetti insieme come Hal e John che rimarrete rapiti nel momento in cui compariranno sullo schermo". La storia della serie è stata ideata da Tom King e Gunn in tandem, le riprese sono imminenti: "È una serie molto realistica, cosa strana da dire per una serie sulle Lanterne Verdi, ma sarà qualcosa mai vista prima d'ora".

Gunn ha poi chiarito un aspetto molto caro ai fan dell'Universo DC: cosa rimarrà canone di quanto fatto finora?

Ogni progetto dei DC Studios sarà autonomo. E per il momento sta andando tutto molto bene. Superman, Supergirl, Lanterns. Fanno parte dell'universo cinematografico, ma ognuno di loro avrà un'estetica diversa. Inoltre, scopriremo che alcune cose successe in passato in altri media appartengono a questo canone. Faremo dei riferimenti a cose avvenute in passato. E a quel punto, quei riferimenti entreranno nel canone, perché li abbiamo citati.

Il motivo è presto detto: Gunn ha scelto di continuare a lavorare con certi attori apparsi in film realizzati precedentemente all'inaugurazione dei DC Studios. Un esempio lo avremo già in Creature Commandos: Rick Flag, il figlio di Rick Flag Sr. è infatti morto.

A questo proposito, Gunn ha spiegato che Rick Flag Sr. comparirà in tre progetti DCU: Creature Commandos, Superman e Peacemaker 2. Inoltre, ha svelato che Alan Tudyk ha una parte segreta in Superman, diversa dal ruolo vocale di Doctor Phosphorus in Creature Commandos.