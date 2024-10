Superman: James Gunn "disgustato" da un trailer realizzato con l'AI trasmesso da un canale televisivo francese

Pubblicazione: 21 ottobre alle 10:22

In attesa che arrivi il primo teaser trailer ufficiale di Superman (non dovrebbe mancare molto), c'è chi non riesce ad avere pazienza e realizza versioni posticce utilizzando l'AI generativa. Non è una pratica inedita, i fan trailer non sono infatti una novità, ma l'utilizzo di questa tecnologia rende può generare dei fraintendimenti e all'occhio meno attento può far passare questi video per veri.

Tendenzialmente ci si aspetta che un notiziario faccia attenzione a cosa trasmette, ma sabato la rete francese France 2 non ha fatto le adeguate verifiche e ha mandato in onda un finto trailer didurante un segmento dedicato a Super/Man , il documentario dedicato al compianto Christopher Reeve.

La clip è stata rimossa da France 2, ma è disponibile sui social media, tanto che James Gunn, regista del film e co-presidente dei DC Studios, l'ha recuperata e l'ha condivisa su X commentando semplicemente con delle faccine piene di disgusto.

Non è la prima volta che Gunn si scaglia contro le immagini fake generate con l'AI: a marzo aveva criticato una finta immagine di David Corenswet nei panni di Superman sul set del film, uscita prima che venisse svelato l'aspetto dell'attore nel blockbuster. Gunn aveva scritto:

Vediamo... L'uomo a sinistra può scattare una foto mentre tiene una massa nera amorfa e guarda attraverso un bulbo oculare sul davanti del suo berretto? Il busto dell'uomo a destra può crescere fuori dal suo fianco destro e può essere così stupido da indossare i pantaloni con il laccio dietro? Le mani di David Corenswet sono fatte di cera senza ossa o vene? E forse i mutandoni di Superman sono lavorati a maglia con il filato? Ponetevi queste domande e sono certo che potrete rispondere da soli.

uscirà a luglio del 2025.