Sayf a Che tempo che fa, il drammatico racconto sul nonno e quelle parole: "Siamo tutti schiavi"

Pubblicazione: 03 novembre alle 09:55

La storia della sua famiglia, le riflessioni sulle disuguaglianze sociali e un messaggio che attraversa generazioni. Sayf si è raccontato senza filtri nello studio di Fabio Fazio, durante la puntata di Che tempo che fa di domenica 1° novembre. Il rapper genovese, reduce dal successo ottenuto con Tu mi piaci tanto a Sanremo e dal disco di platino per Santissimo, ha presentato anche il nuovo singolo Bombe. Nel corso della conversazione ha ripercorso le proprie origini, soffermandosi soprattutto sulla figura del nonno, sopravvissuto ai campi di concentramento.

, protagonista di una vicenda familiare particolarmente significativa.. Un'esperienza che ha lasciato un segno profondo nell'artista, anche attraverso un insegnamento che continua ad accompagnarlo,

Sayf ha ricordato anche il percorso dei genitori, la madre, arrivata dalla Tunisia, ha lasciato casa per laurearsi in italiano, mentre il padre ha affrontato le proprie difficoltà soprattutto sul piano lavorativo. Due storie diverse, accomunate dalla determinazione e dalla capacità di affrontare le prove della vita. Nel dialogo con Fabio Fazio si è parlato anche della guerra in Palestina e della difficoltà di esprimere pubblicamente determinate posizioni. Il cantante ha osservato che affrontare questioni sociali non significa necessariamente ottenere vantaggi, anzi può comportare critiche e conseguenze.

“Vedo una capacità di esprimere dei concetti forti, pesanti, sociali, pur con una musicalità non indifferente.” SAYF racconta perché Fabrizio De André e “Canzone del maggio” sono un riferimento per la sua musica, a Che Tempo Che Fa. https://t.co/QjdXeyfrry — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 1, 2026

A suo giudizio, il dibattito rischia di concentrarsi su singole domande e contrapposizioni, lasciando in secondo piano la sofferenza delle persone, il costo della vita e le emergenze quotidiane. Ha commentato le recenti manifestazioni giovanili, distinguendo le proteste dagli episodi di vandalismo. La sua riflessione si è allargata alle disuguaglianze economiche, secondo Sayf, la distanza più significativa oggi non è soltanto quella tra destra e sinistra, ma tra chi si trova in una posizione di privilegio e chi deve affrontare maggiori difficoltà.

Da qui la frase "Siamo tutti schiavi", riferita alla tendenza a difendere interessi economici che non coincidono necessariamente con quelli delle persone comuni.. Nel corso della trasmissione ha presentato Bombe, brano nel quale il ritmo accompagna una scrittura ricca di contenuti e osservazioni.

Sayf ha riconosciuto in De André un modello per la capacità di affrontare questioni sociali complesse attraverso testi profondi e una forte identità musicale. Il nome d'arte, ha spiegato, significa spada, un'immagine che richiama anche il suo modo di utilizzare le parole per esprimere idee e prendere posizione. Spazio anche a Il cielo in una stanza, documentario scritto dal giornalista Claudio Cabona e diretto da Yuri Dellacasa, con Sayf protagonista.

“Sì, ma all’italiana va bene.” Sayf e Fabio Fazio alle prese con la pronuncia del suo nome a Che Tempo Che Fa ✨ https://t.co/RcJKQJUcZv — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 1, 2026

Il progetto è stato realizzato all'interno del carcere di Chiavari e affronta il tema della rieducazione dei detenuti attraverso attività e laboratori. L'artista ha voluto richiamare l'attenzione sull'importanza di percorsi capaci di favorire il reinserimento sociale e ridurre il rischio che chi ha scontato una pena torni a commettere reati. Il carcere, nella sua visione, non dovrebbe limitarsi alla detenzione, ma offrire strumenti concreti per ricostruire un percorso personale e tornare a far parte della comunità.