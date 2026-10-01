Scandalo per Obsession: riceve nomination ai Golden, ma tra le commedie

Pubblicazione: 01 ottobre alle 18:56

Obsession si prepara a entrare nella stagione dei premi con una scelta che ha attirato immediatamente l'attenzione. Il film di Curry Barker, diventato un vero fenomeno al botteghino, non sarà infatti presentato ai Golden Globes nella categoria dedicata ai film drammatici. Focus Features ha deciso di proporlo per la sezione Miglior film – Musical o Commedia, puntando sulla componente di humor nero che convive con gli elementi horror della storia. Una decisione particolare, soprattutto considerando la natura del film, ma che trova alcuni precedenti nella storia recente dei Globes.

La decisione arriva dopo settimane di discussioni su quale fosse la collocazione più adatta per Obsession., ma allo stesso tempo utilizza situazioni, espressioni e comportamenti dei personaggi che hanno provocato numerose reazioni divertite nel pubblico. Alcune scene interpretate da Inde Navarrette, nei panni di Nikki Freeman, sono inoltre diventate particolarmente popolari online, trasformandosi anche in meme.

La scelta non rappresenta però un caso isolato. Nel corso degli anni, i Golden Globes hanno accolto nella categoria alcuni film difficili da collocare all'interno di un solo genere. Tra gli esempi citati dagli addetti ai lavori figurano Get Out, The Banshees of Inisherin, Triangle of Sadness, Poor Things, The Substance e Bugonia. Tutti hanno ottenuto una candidatura al Golden Globe per il miglior film nella sezione Musical o Commedia, The Banshees of Inisherin e Poor Things hanno inoltre conquistato il premio e successivamente ottenuto una candidatura all'Oscar per il miglior film. Tra i precedenti viene ricordato anche The Martian, altro titolo che aveva fatto discutere per la sua collocazione.

La candidatura di Obsession dovrà comunque superare un passaggio formale, una sottosezione dell'organizzazione dei Golden Globes esamina le proposte dei distributori e può accettarle o respingerle, anche se generalmente viene data importanza alla classificazione scelta da chi presenta il film. Se la collocazione verrà confermata, Obsession si troverà a competere nella corsa al miglior film Musical o Commedia insieme a titoli come Wild Horse Nine, The Invite, Club Kid, The Debut e Michael. Il confronto sarebbe quindi diverso da quello della categoria Dramma, dove sono attesi film come The Odyssey, Project Hail Mary, Dune: Part Three, La Bola Negra, Fjord e All of a Sudden, oltre ad altri titoli della stagione.