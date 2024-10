Scary Movie, Marlon Wayans conferma il nuovo film: "Siamo tornati!"

Pubblicazione: 29 ottobre alle 19:50

Annunciato dalla Paramount Pictures alla CinemaCon di Las Vegas qualche mese fa, il nuovo film di Scary Movie è stato ufficialmente confermato oggi da Marlon Wayans.

I creatori della saga hanno unito le forse per la prima volta in 18 anni per scrivere una nuova sceneggiatura, il piano prevede che le riprese inizino prossimamente e il film esca nelle sale cinematografiche verosimilmente ad Halloween del 2025.

Il franchise è stato sviluppato da Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans, che hanno dichiarato:

Non potremmo essere più entusiasti di far parte del nuovo Scary Movie e di lavorare di nuovo insieme. Questo è un franchise che abbiamo creato più di 20 anni fa. Ricordiamo la gente che rideva in sala e speriamo di vederlo accadere di nuovo. Non vediamo l’ora di lavorare con Jonathan Glickman e il suo team della nuova Miramax per portare queste risate nei cinema, dove appartengono. È una doppia reunion.

La saga cinematografica originale è composta da cinque pellicole, la prima delle quali uscì nel 2000, diretta da Keenen Ivory Wayans e interpretata da Anna Faris e Regina Hall. L'ultimo film è uscito nel 2013. Nel frattempo il genere horror ha continuato a popolare i cinema, e quindi ora ci sono numerosi nuovi film che possono essere inclusi nel reboot del franchise parodistico. Il problema è che dopo il Covid le commedie al cinema hanno iniziato a scarseggiare, e il genere della parodia è scomparso. I film originali hanno incassato ben 896 milioni di dollari: riuscirà questo nuovo episodio a dare nuova vita al genere?