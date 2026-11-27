Pubblicazione: 27 novembre alle 15:54

La programmazione di La7 cambia volto nella giornata di venerdì 27 novembre 2026 a causa dello sciopero dei giornalisti proclamato dal Comitato di Redazione a partire dalle ore 5:00. L'astensione dal lavoro coinvolge la redazione del telegiornale e i giornalisti impegnati nella realizzazione delle trasmissioni della rete, con un impatto diretto sull'intera giornata televisiva. Lo stop alla produzione giornalistica blocca gran parte degli appuntamenti quotidiani di approfondimento e attualità:

Mattina: non vanno in onda Omnibus e Coffee Break.

Pomeriggio e tardo pomeriggio: saltano L'Aria che tira, Tagadà, Taga Focus e Ignoto X.

Access prime time e prima serata: assenti Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber e Propaganda Live di Diego Bianchi.

Per coprire le fasce lasciate scoperte dallo sciopero, l'emittente riorganizza il palinsesto puntando sull'approfondimento storico e sul grande cinema. Tra le scelte confermate spiccano Barbero risponde e, in prima serata

Alla base della mobilitazione ci sono le rivendicazioni del Comitato di Redazione su questioni contrattuali e retributive—tra cui i contratti ritenuti depotenziati dopo l'arrivo dell'editore Urbano Cairo e le incidenze domenicali—oltre alla richiesta di chiarimenti sulla futura direzione del telegiornale in vista dell'uscita di scena di Enrico Mentana dalla conduzione del tg. Nella nota diffusa prima dello sciopero, il Cdr ha ribadito la necessità di tutelare l'autorevolezza, le dirette e la centralità del telegiornale all'interno dell'identità della rete:

"...È indispensabile una scelta che garantisca autorevolezza e la centralità del telegiornale, dei suoi spazi, delle sue dirette, cardine dell'identità dell'emittente." Ha scritto il Cdr di La7 a conclusione del comunicato condiviso.