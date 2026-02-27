Scream 7: il nuovo capitolo è un flop su Rotten Tomatoes, registra il peggior punteggio della saga

Pubblicazione: 27 febbraio alle 10:45

Il ritorno di Sidney Prescott non è bastato. Scream 7, il capitolo che avrebbe dovuto segnare la rinascita della saga horror più meta-cinematografica di sempre, si è schiantato contro il muro della critica con un misero 43% su Rotten Tomatoes. Un risultato che fa tremare i polsi, soprattutto considerando che stiamo parlando del peggior punteggio nella storia trentennale del franchise, superando persino il precedente record negativo detenuto da Scream 3 con il suo 45%.



La notizia è un terremoto per i fan della saga. Dopo tre film recenti che avevano risollevato le sorti del marchio – Scream del 2022 con il 76%, Scream VI con il 77%, e persino il maltrattato Scream 4 con un rispettabile 61% – questo settimo capitolo interrompe bruscamente una striscia positiva che sembrava destinata a continuare. Per trovare un risultato così deludente bisogna tornare indietro di oltre vent'anni, quando Wes Craven tentava di chiudere la trilogia originale con un episodio che già allora aveva lasciato l'amaro in bocca.

Scream 6, fonte: Paramount Pictures





Il punteggio si basa su 37 recensioni raccolte prima dell'uscita in sala, un campione sufficientemente ampio per farci un'idea del sentiment critico, anche se il numero potrebbe oscillare leggermente con l'arrivo di ulteriori valutazioni. L'audience score, quello che conta davvero il polso del pubblico pagante, non sarà disponibile fino a dopo il debutto nelle sale, ma la frattura tra critici sembra già tracciata con il pennarello indelebile.



Eppure, nonostante il verdetto critico tiepido, Scream 7 si prepara a maciullare il botteghino nel weekend di apertura. Anche posizionandosi nella fascia bassa delle stime, il settimo capitolo arriverebbe comunque secondo dietro ai 44 milioni di Scream VI, segno che il pubblico ha ancora fame di questa formula, a prescindere da cosa dicano le testate specializzate.



Nel frattempo, voci non ufficiali parlano già di un Scream 8 in fase di sviluppo. La decisione finale dipenderà ovviamente dalle performance economiche di questo settimo capitolo. Se le proiezioni si riveleranno accurate e il film raggiungerà o supererà i numeri di Scream VI, Paramount difficilmente si farà sfuggire l'occasione di spremere ulteriormente il franchise. D'altronde, in un'industria cinematografica sempre più dipendente da IP consolidati e saghe pluridecennali, anche un film massacrato dalla critica può trasformarsi in un successo finanziario se il pubblico decide di presentarsi in massa.