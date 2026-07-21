Scrubs 2 perde due protagonisti del revival, ma i fan possono festeggiare un grande ritorno

Pubblicazione: 21 luglio alle 08:45

Il ritorno di Scrubs dopo sedici anni di assenza ha entusiasmato milioni di fan in tutto il mondo, riportando sugli schermi il trio iconico formato da JD, Turk ed Elliot, insieme ai volti storici che hanno reso memorabile la serie ambientata al Sacred Heart Hospital. Ma come spesso accade nelle produzioni televisive, la seconda stagione porta con sé cambiamenti significativi nel cast, con addii dolorosi e promozioni inattese che ridisegneranno gli equilibri narrativi dello show.

Secondo quanto riportato da Deadline,, attesa per, dovrà fare a meno di due volti che avevano debuttato nel revival:non torneranno rispettivamente nei panni del dottor Kevin Park e dell'infermiere Raymond. Due partenze che lasciano un vuoto nel gruppo di nuovi personaggi introdotti per affiancare i protagonisti storici. Ma non è tutto negativo nel panorama delle novità.

Ava Bunn, che interpreta l'interna Sam Tosh, riceverà una promozione da personaggio ricorrente a membro fisso del cast principale. Una crescita che testimonia l'apprezzamento ricevuto dal personaggio durante la prima stagione e che promette maggiore spazio narrativo per questo giovane volto della medicina del Sacred Heart. Il nucleo centrale dello show rimane solido come una roccia.

Scrubs, fonte: ABC

Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke continuano a guidare la narrazione nei ruoli di JD, Turk ed Elliot, mentre gli altri membri del cast originale confermano la loro presenza: John C. McGinley torna come il burbero dottor Perry Cox, Judy Reyes riprende il ruolo dell'infermiera Carla Espinosa, e Robert Maschio non rinuncia al suo iconico personaggio di The Todd. Tra i giovani attori introdotti nel revival, Jacob Dudman (Asher Green), David Gridley (Blake Lewis), Layla Mohammadi (Amara Hadi) e Amanda Morrow (Dashana Trainor) manterranno tutti i loro ruoli ricorrenti.

Scrubs, fonte: ABC

Così comenel ruolo di Sibby,come Dubois eche tornerà come guest star nei panni di Jordan Sullivan, moglie del dottor Cox. Una delle notizie più gradite per i fan della serie originale riguarda il ritorno in veste ricorrente di, l'indimenticabile bidello senza nome che ha accompagnato JD per tutte le nove stagioni originali con le sue assurde storie e i suoi dispetti.

Flynn aveva fatto una comparsa nel finale della prima stagione del revival lo scorso aprile, ma ora il suo coinvolgimento si fa più strutturale. Anche Rachel Bilson, apparsa nel finale di stagione come Charlie, tornerà nella seconda stagione, mentre rimangono in bilico le sorti di Andy Ridings, che ha interpretato Wes in tre episodi come interesse romantico di Elliot, e di Darcy Michael nel ruolo del Maintenance Guy: i produttori non hanno ancora deciso se riconfermarli.

Tra le assenze che fanno più discutere c'è anche quella di Ken Jenkins, lo storico dottor Bob Kelso. Nonostante il creatore Bill Lawrence avesse anticipato un suo ritorno nella seconda stagione, il suo nome non compare tra gli annunci ufficiali del cast. Invece dietro le quinte la squadra creativa resta praticamente invariata e ABC conferma la piena fiducia nel revival, rinnovato rapidamente per una seconda stagione da dieci episodi.

I nuovi capitoli dovranno trovare il giusto equilibrio tra nostalgia e rinnovamento, puntando sui veterani della serie ma anche sui nuovi personaggi introdotti nel revival. Nel frattempo, i lavori sono già entrati nel vivo: proprio nei giorni scorsi Zach Braff ha confermato che le riprese della seconda stagione sono ufficialmente iniziate, condividendo il primo dietro le quinte dal set insieme a Donald Faison.