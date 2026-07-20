Revival Scrubs, ci siamo! Al via le riprese della seconda stagione, tutte le nuove anticipazioni

Pubblicazione: 20 luglio alle 14:45

A pochi mesi da un ritorno che sembrava un azzardo nostalgico e che si è trasformato in un trionfo di ascolti, ABC ha pigiato l'acceleratore: le riprese della seconda stagione del revival di Scrubs sono ufficialmente iniziate.

News dal set di Scrubs

A dare il via alle danze, manco a dirlo, è stato il metronomo social del franchise,, che ha mandato in corto circuito Instagram con un'istantanea dal set che profuma di casa.

"E siamo tornati. Stagione due. Penny e Turk Turkleton", recita la didascalia. Lo scatto immortala un Donald Faison in perfetto camice d'ordinanza, intento a interagire con un cane. Nessuno spoiler macroscopico, sia chiaro, ma un segnale inequivocabile: la macchina da guerra comica guidata da Bill Lawrence ha riacceso i motori a tempo di record dopo la chiusura della prima tranche di nove episodi lo scorso aprile.

Una scena tratta dalla serie (ABC)

Il vero colpo di genio di questa nuova era di Scrubs, debuttata a febbraio 2026, è stato il coraggio di non imbalsamare i suoi protagonisti. Dimenticate i siparietti consolatori da reunion nostalgica. Il revival ha ridefinito le gerarchie interne del Sacred Heart: JD è tornato all'ovile dopo la parentesi nella sanità privata, ritrovandosi addosso i gradi di primario di medicina per gentile concessione del suo storico mentore, il Dr. Cox (John C. McGinley).

Accanto a lui,, mentre una nuova nidiata di specializzandi imbranati prova a rubare la scena, ricalcando le dinamiche che vent'anni fa resero lo show un cult generazionale. Ma la vera sfida narrativa per la seconda stagione non sarà solo gestire il caos corsistico. La prima annata ha lasciato sul tavolo ferite aperte che i nuovi episodi dovranno necessariamente medicare.

Se sul fronte professionale la ditta Dorian-Turk funziona ancora a memoria, le complicazioni sentimentali e umane sono il vero motore del dramma. La prima stagione ha messo a dura prova la pazienza dei fan analizzando le macerie del matrimonio tra JD ed Elliot Reid (Sarah Chalke), costretti a reinventarsi colleghi e amici dopo la fine del loro amore. Un terreno scivoloso che promette scintille.

Ma il vero nodo emotivo che terrà gli spettatori incollati allo schermo riguarda le sorti del Dr. Cox. Il finale di stagione ha calato una scure drammatica sul personaggio più cinico e amato della serie, a cui è stata diagnosticata una grave malattia autoimmune. Come reagirà l'uomo d'acciaio della medicina televisiva davanti alla propria vulnerabilità? La risposta è blindatissima nei copioni blindati della ABC.