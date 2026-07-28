Scrubs, annunciata la data della stagione 2: il revival tornerà con una stagione più lunga del previsto

Pubblicazione: 28 luglio alle 07:45

Il ritorno di Scrubs non è stato solo un tuffo nella nostalgia televisiva, ma un vero e proprio trionfo di ascolti che ha sorpreso l'industria dell'intrattenimento. Dopo il debutto esplosivo dello scorso febbraio, ABC ha annunciato ufficialmente la data di ritorno della seconda stagione del revival della celebre sitcom medica: mercoledì 30 settembre 2026, con una premiere di due episodi.

La prima stagione aveva debuttato ilcon numeri che hanno lasciato a bocca aperta i vertici della rete. In soli cinque giorni, i primi due episodi hanno registratoe altre piattaforme digitali. Un risultato che ha fatto di Scrubs il miglior debutto comedy della rete e, quando Tim Allen aveva inaugurato la sitcom Shifting Gears.

La seconda stagione seguirà la formula vincente della prima: stessa serata, stesso orario, stessa strategia di lancio con doppio episodio. Ma questa volta i fan potranno contare su un episodio in più, portando il totale a dieci contro i nove della stagione inaugurale. Un incremento contenuto, certo, ma significativo rispetto alla prima tranche. Rimane comunque un numero lontano dai ventidue episodi standard delle stagioni originali, riflettendo la nuova realtà produttiva della televisione contemporanea.

JD ed Elliot in Scrubs, fonte: ABC

Il cast che ha decretato questo successo è una miscela sapiente di volti storici e nuove energie. Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke sono tornati a vestire i panni rispettivamente di Dr. John "J.D." Dorian, Dr. Christopher Turk e Dr. Elliot Reid, ricreando quella chimica che aveva reso iconico il trio originale. Accanto a loro, Judy Reyes ha ripreso il ruolo dell'infermiera Carla Espinosa, John C. McGinley quello dell'irascibile Dr. Perry Cox, e Phill Lewis è tornato nei panni di Hooch.

Scrubs, fonte: ABC

Ma il revival non vive solo di nostalgia, visto che tra i nuovi arrivati spiccanonel ruolo della Dr. Sam Tosh,come Dr. Kevin Park, eche interpreta Sibby Wilson. Con un punteggio "Certified Fresh" del 90 percento suda parte dei critici e un, Scrubs si è rivelato quel raro revival capace di risuonare sia con i professionisti dell'informazione che con la base di fan, un traguardo che molte proprietà intellettuali amate non riescono a raggiungere quando tentano il ritorno.

Dietro le quinte, il progetto porta la firma di Bill Lawrence, creatore originale della serie, che ha sviluppato il revival insieme ad Aseem Batra e Tim Hobert. Dopo il ritiro di Hobert dal ruolo di showrunner, Batra ha assunto le redini complete dello show. Lawrence, come sempre iperattivo, continua a gestire contemporaneamente diversi progetti televisivi di alto profilo, tra cui Shrinking e Bad Monkey per Apple TV, oltre a Rooster per HBO, tutte serie confermate per stagioni aggiuntive.

Resta da vedere se questa seconda stagione, che ha perso due protagonisti, saprà mantenere lo slancio inaugurale o se, come capita spesso ai revival, l'effetto novità svanirà lasciando spazio a un calo fisiologico. I presupposti però sono solidi: una scrittura che rispetta l'eredità originale senza esserne schiava, un cast che funziona, e numeri che parlano chiaro. Il Sacred Heart Hospital ha ancora storie da raccontare, e milioni di spettatori sembrano pronti ad ascoltarle.