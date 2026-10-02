Scrubs è tornata, ma Zach Braff temeva la reazione dei fan: quello che è successo ha cambiato tutto
Zach Braff racconta i timori prima del ritorno di Scrubs e spiega come la risposta dei fan abbia cambiato l'approccio alla seconda stagione.
Riportare in vita Scrubs dopo tanti anni sembrava quasi una missione impossibile e non soltanto perché J.D., Turk ed Elliot sono ormai persone completamente diverse dagli specializzandi conosciuti nei primi anni Duemila, ma soprattutto perché bisognava mettere mano a una serie che per milioni di spettatori è diventata qualcosa di molto più importante di una semplice comedy. E Zach Braff lo sapeva perfettamente.
Bisognava capire se fosse ancora possibile ricreare quello stranissimo equilibrio che aveva reso Scrubs così riconoscibile: comicità assurda, fantasie completamente fuori controllo e, pochi secondi dopo, momenti capaci di diventare improvvisamente drammatici. “Non ero sicuro che i fan lo avrebbero apprezzato”, ha ammesso Braff parlando del ritorno della serie. Una paura tutt'altro che infondata, poiché il revival doveva continuare una storia terminata molti anni prima senza trasformarsi in una semplice operazione nostalgia.
“È stato emozionante ottenere una seconda stagione. Abbiamo lavorato duramente a questo progetto. Eravamo molto nervosi all'idea di non riuscire a trovare il tono giusto per loro. Scrubs ha un tono molto specifico, quindi tornare dopo tutti questi anni, con noi che ormai abbiamo questa età, ci rendeva molto ansiosi: dovevamo trovare il giusto equilibrio e riportare quella Scrubs che avevano amato, ma ovviamente con noi in questa fase della vita, ora che siamo a capo dell'ospedale”. - Zach Braff
Nelle ultime stagioni della serie originale, secondo l'attore, Scrubs era diventata progressivamente più esagerata e surreale. Per il ritorno del 2026, l'obiettivo era invece quello di riavvicinarsi allo spirito delle prime stagioni, mantenendo l'assurdità che tutti ricordano ma riportando i personaggi con i piedi leggermente più per terra. Il risultato ha evidentemente funzionato. La prima stagione del revival ha debuttato negli Stati Uniti il 25 febbraio 2026 e ha ottenuto numeri importanti. La première ha raggiunto 11,36 milioni di spettatori nei primi cinque giorni considerando ABC, Hulu e le altre piattaforme digitali Disney, diventando uno dei migliori debutti recenti della rete anche sul fronte streaming.
“Abbiamo imparato moltissimo facendo la prima stagione”, aveva spiegato Braff. “Abbiamo capito cosa è piaciuto davvero al pubblico”. Una consapevolezza che ha permesso alla produzione di lavorare meglio sul tono e, soprattutto, di recuperare altri personaggi amati della serie originale. La seconda stagione del revival di Scrubs è partita negli Stati Uniti mercoledì 30 settembre, con due episodi trasmessi consecutivamente su ABC. Gli episodi complessivi saranno dieci, uno in più rispetto ai nove della prima stagione.
Naturalmente sono tornati Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke, ancora una volta nei panni di J.D., Turk ed Elliot, insieme a John C. McGinley come Dr. Cox e ad altri volti vecchi e nuovi del Sacred Heart. Tra i ritorni più interessanti c'è anche quello di Scott Foley nei panni di Sean Kelly, personaggio che inevitabilmente riapre una vecchia pagina della storia sentimentale di Elliot, ma la nuova Scrubs non vuole vivere soltanto di nostalgia. Uno dei cambiamenti più importanti riguarda proprio J.D., Turk ed Elliot.
Scrubs non può semplicemente tornare a essere quella del 2001, perché i suoi personaggi e il pubblico che è cresciuto insieme a loro sono cambiati. Ma non può nemmeno allontanarsi troppo da ciò che l'aveva resa speciale. Prima del ritorno, Zach Braff non sapeva se fosse ancora possibile trovare quel punto di equilibrio. Dopo una stagione e la risposta ottenuta dai fan, però, la paura sembra aver lasciato spazio a qualcosa che alla vigilia sembrava molto più difficile da conquistare: la convinzione che Scrubs possa davvero avere ancora qualcosa di nuovo da raccontare, anche grazie alle aggiunte nel cast.