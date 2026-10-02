Scrubs è tornata, ma Zach Braff temeva la reazione dei fan: quello che è successo ha cambiato tutto

Pubblicazione: 02 ottobre alle 09:00

Riportare in vita Scrubs dopo tanti anni sembrava quasi una missione impossibile e non soltanto perché J.D., Turk ed Elliot sono ormai persone completamente diverse dagli specializzandi conosciuti nei primi anni Duemila, ma soprattutto perché bisognava mettere mano a una serie che per milioni di spettatori è diventata qualcosa di molto più importante di una semplice comedy. E Zach Braff lo sapeva perfettamente.

Ora chedel revival ha appena debuttato negli Stati Uniti,. ha ammesso di essere stato tutt'altro che sicuro della reazione dei fan quando il progetto era ancora in preparazione. Il problema non era semplicemente convincere il pubblico ad accettare personaggi più vecchi.

Bisognava capire se fosse ancora possibile ricreare quello stranissimo equilibrio che aveva reso Scrubs così riconoscibile: comicità assurda, fantasie completamente fuori controllo e, pochi secondi dopo, momenti capaci di diventare improvvisamente drammatici. “Non ero sicuro che i fan lo avrebbero apprezzato”, ha ammesso Braff parlando del ritorno della serie. Una paura tutt'altro che infondata, poiché il revival doveva continuare una storia terminata molti anni prima senza trasformarsi in una semplice operazione nostalgia.

“È stato emozionante ottenere una seconda stagione. Abbiamo lavorato duramente a questo progetto. Eravamo molto nervosi all'idea di non riuscire a trovare il tono giusto per loro. Scrubs ha un tono molto specifico, quindi tornare dopo tutti questi anni, con noi che ormai abbiamo questa età, ci rendeva molto ansiosi: dovevamo trovare il giusto equilibrio e riportare quella Scrubs che avevano amato, ma ovviamente con noi in questa fase della vita, ora che siamo a capo dell'ospedale”. - Zach Braff

Scrubs, fonte: Disney

Nelle ultime stagioni della serie originale, secondo l'attore, Scrubs era diventata progressivamente più esagerata e surreale. Per il ritorno del 2026, l'obiettivo era invece quello di riavvicinarsi allo spirito delle prime stagioni, mantenendo l'assurdità che tutti ricordano ma riportando i personaggi con i piedi leggermente più per terra. Il risultato ha evidentemente funzionato. La prima stagione del revival ha debuttato negli Stati Uniti il 25 febbraio 2026 e ha ottenuto numeri importanti. La première ha raggiunto 11,36 milioni di spettatori nei primi cinque giorni considerando ABC, Hulu e le altre piattaforme digitali Disney, diventando uno dei migliori debutti recenti della rete anche sul fronte streaming.

non ha quindi aspettato molto prima di dare un'altra possibilità a, rinnovando Scrubs per una seconda stagione. Ed è proprio qui che cambia completamente. Se prima della prima stagione l'attore non sapeva se il pubblico avrebbe accettato il ritorno, durante l'estate si è detto convinto che la seconda possa essere persino migliore della precedente. Il motivo è semplice: adessodirettamente ciò che ha funzionato e ciò che gli spettatori hanno maggiormente apprezzato.

“Abbiamo imparato moltissimo facendo la prima stagione”, aveva spiegato Braff. “Abbiamo capito cosa è piaciuto davvero al pubblico”. Una consapevolezza che ha permesso alla produzione di lavorare meglio sul tono e, soprattutto, di recuperare altri personaggi amati della serie originale. La seconda stagione del revival di Scrubs è partita negli Stati Uniti mercoledì 30 settembre, con due episodi trasmessi consecutivamente su ABC. Gli episodi complessivi saranno dieci, uno in più rispetto ai nove della prima stagione.

Scrubs, fonte: Disney

Naturalmente sono tornati Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke, ancora una volta nei panni di J.D., Turk ed Elliot, insieme a John C. McGinley come Dr. Cox e ad altri volti vecchi e nuovi del Sacred Heart. Tra i ritorni più interessanti c'è anche quello di Scott Foley nei panni di Sean Kelly, personaggio che inevitabilmente riapre una vecchia pagina della storia sentimentale di Elliot, ma la nuova Scrubs non vuole vivere soltanto di nostalgia. Uno dei cambiamenti più importanti riguarda proprio J.D., Turk ed Elliot.

I tre non sono più i giovani medici che cercavano disperatamente di capire come sopravvivere al Sacred Heart: adesso sono loro a trovarsi nella posizione occupata un tempo dai loro mentori.deve confrontarsi con giovani medici che lo guardano come lui guardava il Dr. Cox, mentre Turk ed Elliot affrontano a loro volta responsabilità professionali e personali completamente diverse. È proprio questo equilibrio tra passato e presente che Braff considera fondamentale per il futuro della serie:possono continuare ad avere quella complicità infantile che ha sempre definito la loro amicizia, ma senza fingere che. Ed è forse qui che si nasconde la vera sfida del revival.

Scrubs non può semplicemente tornare a essere quella del 2001, perché i suoi personaggi e il pubblico che è cresciuto insieme a loro sono cambiati. Ma non può nemmeno allontanarsi troppo da ciò che l'aveva resa speciale. Prima del ritorno, Zach Braff non sapeva se fosse ancora possibile trovare quel punto di equilibrio. Dopo una stagione e la risposta ottenuta dai fan, però, la paura sembra aver lasciato spazio a qualcosa che alla vigilia sembrava molto più difficile da conquistare: la convinzione che Scrubs possa davvero avere ancora qualcosa di nuovo da raccontare, anche grazie alle aggiunte nel cast.