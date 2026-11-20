Pubblicazione: 20 novembre alle 20:30

Scusate se esisto non è soltanto una commedia romantica, ma anche uno spaccato dell'Italia contemporanea, raccontata attraverso i suoi pregiudizi e le sue contraddizioni. Diretto da Riccardo Milani e interpretato da Paola Cortellesi e Raoul Bova, il film del 2014 utilizza le location come parte integrante della narrazione, trasformando i luoghi in elementi capaci di riflettere le vicende dei protagonisti.

La storia segue Serena, un'architetta di talento che, dopo aver costruito una brillante carriera all'estero, decide di tornare in Italia. Qui si scontra con un ambiente professionale ancora dominato da pregiudizi maschilisti e, per riuscire a ottenere il riconoscimento che merita, decide di fingersi un uomo. Nella sua vita entra Francesco, interpretato da Raoul Bova, con il quale nasce un rapporto fatto di equivoci, confidenze e sentimenti inaspettati.

La location principale è Roma, ma non quella dei monumenti più celebri e delle cartoline turistiche. Il regista sceglie di mostrare soprattutto la città delle periferie e dei quartieri residenziali. Tra i luoghi più importanti c'è il Corviale, il grande complesso di edilizia popolare nella periferia ovest della capitale, lungo quasi un chilometro. Progettato negli anni Settanta, è diventato il simbolo di un ambizioso esperimento urbanistico rimasto in parte incompiuto. Nel film rappresenta anche la grande sfida professionale di Serena, chiamata a immaginare un progetto di riqualificazione capace di restituire vivibilità e dignità agli spazi.

Altre scene sono state girate in diverse zone della capitale. La casa di Serena si trova in via Giuseppe De Marini, mentre il ristorante gestito da Francesco è il Ristorante Piazza Caprera, situato nell'omonima piazza al civico 5. Lo studio di architettura in cui lavora la protagonista ha sede presso il Centro Direzionale Da Vinci, in via Gustave Eiffel 15. Non mancano le sequenze ambientate lungo il Lungotevere, dove le passeggiate e le atmosfere notturne fanno da sfondo ai momenti più intimi tra i due protagonisti.

. Questi borghi ospitano le sequenze legate alle origini e alla famiglia di Serena, introducendo un contrasto con la frenesia della capitale. Se Roma rappresenta il luogo in cui la protagonista deve affrontare le difficoltà professionali e i pregiudizi,

Le location di Scusate se esisto non sono semplici sfondi, ma contribuiscono a raccontare il significato più profondo della commedia. Il Corviale diventa il simbolo di una possibilità di cambiamento, Roma il terreno in cui Serena combatte per affermare il proprio valore e l'Abruzzo il legame con le proprie origini. Attraverso questi luoghi, Riccardo Milani intreccia una storia sentimentale con una riflessione sulle disuguaglianze e sulla necessità di superare stereotipi ancora presenti nella società.