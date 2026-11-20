Pubblicazione: 20 novembre alle 20:00

Quando Paola Cortellesi si finge uomo per ottenere il lavoro che merita in Scusate se esisto, non sta soltanto interpretando la protagonista di una commedia brillante. Il film diretto da Riccardo Milani prende ispirazione da una vicenda reale, quella di Guendalina Salimei, architetta romana che ha dovuto fare i conti con i pregiudizi di un ambiente professionale ancora fortemente maschile. La sua esperienza diventa il punto di partenza per raccontare le difficoltà delle donne nel mondo del lavoro e le contraddizioni di un sistema che non sempre premia il talento.

La storia di Salimei è legata soprattutto al Corviale, il gigantesco complesso di edilizia popolare nella periferia ovest di Roma, conosciuto anche come il Serpentone per la sua forma allungata. Progettato da Mario Fiorentino nel 1972, avrebbe dovuto rappresentare una città verticale, dotata di negozi, servizi e spazi destinati alle attività professionali. Il progetto originario, non ha trovato piena realizzazione e negli anni il complesso è diventato uno dei simboli delle difficoltà delle periferie romane.

Nel 2009 Guendalina Salimei ha vinto il concorso pubblico per il progetto di riqualificazione denominato Chilometro verde. La sua proposta prevedeva una riorganizzazione degli spazi, l'inserimento di aree verdi e giardini e una serie di interventi pensati per migliorare la qualità della vita degli abitanti. Nonostante la vittoria del concorso, il progetto non è mai stato realizzato. Un'esperienza professionale che ha contribuito a ispirare il personaggio di Serena, interpretato da Paola Cortellesi, anche se le due storie presentano differenze importanti.

La stessa Salimei ha raccontato al Corriere della Sera alcuni aspetti della propria esperienza, chiarendo di non avere le stesse origini e la stessa situazione sentimentale della protagonista. Ha riconosciuto una forte somiglianza nelle difficoltà incontrate sul lavoro: "Questo è un mestiere che si fa in cantiere. In un clima 'maschio', con gli operai che non vanno tanto per il sottile". L'architetta ha ricordato di essersi ritrovata spesso a essere l'unica donna all'interno di un gruppo, una condizione che l'ha portata a interrogarsi sul ruolo femminile in un settore ancora caratterizzato da forti disparità.

In Scusate se esisto, Riccardo Milani e le sceneggiatrici Giulia Calenda e Paola Cortellesi trasformano questi spunti reali in una commedia.che merita. Accanto a lei c'è Francesco, interpretato da Raoul Bova, con il quale nasce una storia sentimentale fatta di segreti e situazioni imprevedibili. Nel cast figurano anche Cesare Bocci, Ennio Fantastichini, Corrado Fortuna, Lunetta Savino e Stefania Rocca. La pellicola ha ottenuto una nomination ai David di Donatello e al Nastro d'argento 2015 per la migliore attrice protagonista a Paola Cortellesi.

Scusate se esisto non racconta alla lettera la biografia di Guendalina Salimei, ma utilizza la sua esperienza come ispirazione per affrontare una questione ancora attuale, la difficoltà per una donna di vedere riconosciute le proprie capacità in un ambiente dominato dagli uomini. Il film dietro le situazioni comiche e la storia sentimentale, conserva il riferimento a una vicenda professionale reale, fatta di talento, ostacoli e battaglie quotidiane.