Scusate se esisto è una storia vera? Le difficoltà delle donne nel mondo del lavoro con Paola Cortellesi
Scusate se esisto con Paola Cortellesi si ispira a una storia vera? Ecco chi è Guendalina Salimei e quale vicenda ha ispirato la commedia.
Quando Paola Cortellesi si finge uomo per ottenere il lavoro che merita in Scusate se esisto, non sta soltanto interpretando la protagonista di una commedia brillante. Il film diretto da Riccardo Milani prende ispirazione da una vicenda reale, quella di Guendalina Salimei, architetta romana che ha dovuto fare i conti con i pregiudizi di un ambiente professionale ancora fortemente maschile. La sua esperienza diventa il punto di partenza per raccontare le difficoltà delle donne nel mondo del lavoro e le contraddizioni di un sistema che non sempre premia il talento.
Nel 2009 Guendalina Salimei ha vinto il concorso pubblico per il progetto di riqualificazione denominato Chilometro verde. La sua proposta prevedeva una riorganizzazione degli spazi, l'inserimento di aree verdi e giardini e una serie di interventi pensati per migliorare la qualità della vita degli abitanti. Nonostante la vittoria del concorso, il progetto non è mai stato realizzato. Un'esperienza professionale che ha contribuito a ispirare il personaggio di Serena, interpretato da Paola Cortellesi, anche se le due storie presentano differenze importanti.
La stessa Salimei ha raccontato al Corriere della Sera alcuni aspetti della propria esperienza, chiarendo di non avere le stesse origini e la stessa situazione sentimentale della protagonista. Ha riconosciuto una forte somiglianza nelle difficoltà incontrate sul lavoro: "Questo è un mestiere che si fa in cantiere. In un clima 'maschio', con gli operai che non vanno tanto per il sottile". L'architetta ha ricordato di essersi ritrovata spesso a essere l'unica donna all'interno di un gruppo, una condizione che l'ha portata a interrogarsi sul ruolo femminile in un settore ancora caratterizzato da forti disparità.
Scusate se esisto non racconta alla lettera la biografia di Guendalina Salimei, ma utilizza la sua esperienza come ispirazione per affrontare una questione ancora attuale, la difficoltà per una donna di vedere riconosciute le proprie capacità in un ambiente dominato dagli uomini. Il film dietro le situazioni comiche e la storia sentimentale, conserva il riferimento a una vicenda professionale reale, fatta di talento, ostacoli e battaglie quotidiane.