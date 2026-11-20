Pubblicazione: 20 novembre alle 21:00

Scusate se esisto, la commedia del 2014 diretta da Riccardo Milani e interpretata da Paola Cortellesi, racconta con ironia le difficoltà che una donna può incontrare nel mondo del lavoro. La protagonista, Serena Bruno, è un'architetta di talento che, dopo aver trascorso alcuni anni a Parigi, torna in Italia e scopre di non riuscire a trovare un impiego nel proprio settore. Nonostante le competenze e l'esperienza maturate all'estero, si scontra con pregiudizi e discriminazioni di genere, fino a prendere una decisione estrema, fingersi un uomo per avere una possibilità.

. Le sue capacità vengono apprezzate dai colleghi, che iniziano a riconoscerle il talento che fino a quel momento le era stato negato. La situazione diventa sempre più complicata quando Francesco si innamora di Serena senza sapere che lei e il collega Sergio sono la stessa persona.

La rivelazione provoca conseguenze dolorose. Francesco si sente tradito e fatica ad accettare quanto accaduto, mentre anche i colleghi reagiscono con sorpresa e risentimento. Serena perde il lavoro e si ritrova nuovamente davanti agli ostacoli che aveva cercato di superare attraverso la sua falsa identità. Il confronto mette in luce anche le contraddizioni di Francesco, convinto di essere un uomo moderno e libero dai pregiudizi, ma incapace di gestire una situazione che mette in discussione le sue certezze.

Il significato del finale risiede soprattutto nella reazione di Serena a questa sconfitta. La protagonista non rinuncia alle proprie ambizioni e sceglie di ripartire senza nascondersi più dietro un'identità maschile. La sua è una conquista personale, non la soluzione definitiva ai problemi che ha incontrato, il sistema lavorativo resta segnato da discriminazioni e disparità, mentre il rapporto con Francesco non trova una riconciliazione immediata. Il film evita il classico lieto fine sentimentale, lasciando aperta una questione che va ben oltre la storia d'amore.

La scelta di non ricomporre facilmente il rapporto tra i due protagonisti rafforza il messaggio della commedia., né deve aspettare che un uomo comprenda le sue ragioni per sentirsi legittimata a realizzare i propri obiettivi. La sua emancipazione passa proprio dalla possibilità di andare avanti autonomamente, affrontando le conseguenze delle proprie scelte senza rinunciare a essere se stessa.

Scusate se esisto affronta temi ancora attuali come il divario di genere, il soffitto di cristallo e il sessismo mascherato da atteggiamenti apparentemente progressisti. L'ultima scena non rappresenta una vittoria definitiva, ma l'inizio di un nuovo percorso, Serena guarda al futuro con maggiore consapevolezza, pronta a costruirlo senza più finzioni. È questo il senso più profondo del finale, la strada verso la parità è ancora lunga, ma la protagonista ha finalmente deciso di percorrerla a viso scoperto.