Se Domani non torno, chi è Filippo Timi che interpreta Gino Cecchettin: 52 anni di teatro, cinema e impegno civile

Pubblicazione: 10 novembre alle 10:30

Lo scorso 5 novembre nelle sale italiane è arrivato Se domani non torno, il film diretto da Paola Randi che racconta la storia della famiglia Cecchettin dopo la tragedia che ha scosso l'Italia nel novembre 2023. A interpretare Gino Cecchettin, il padre di Giulia diventato simbolo della lotta contro la violenza di genere, c'è Filippo Timi, uno degli attori più versatili e rispettati del panorama cinematografico italiano.

Nato a Perugia il 27 febbraio 1974, Timi ha oggi 52 anni e porta sulle spalle una carriera straordinaria fatta di trasformazioni continue, ruoli complessi e una capacità camaleonica di incarnare personaggi agli antipodi. Alto 1,83 metri, del segno dei Pesci, questo

La formazione di Filippo Timi affonda le radici nel teatro, sua prima e grande passione. Dopo essersi formato al Centro per la Sperimentazione e la Ricerca teatrale di Pontedera, ha recitato in decine di spettacoli e partecipato a workshop prestigiosi, tra cui quello della leggendaria coreografa Pina Bausch. Il palcoscenico è stata la sua palestra, il luogo dove ha imparato a domare un nemico d'infanzia, la balbuzie. Proprio il teatro gli ha permesso di superare questo problema, trasformando una difficoltà in una risorsa espressiva.

Dal 2001 è stato primo attore della compagnia teatrale di Giorgio Barberio Corsetti, calcando i più importanti palchi italiani. Ma parallelamente al teatro, Timi ha costruito una carriera cinematografica di tutto rispetto. Il debutto sul grande schermo arriva nel 1999 con "In principio erano le mutande" di Anna Negri, dove recita al fianco di Teresa Saponangelo. Seguono collaborazioni con registi del cinema sperimentale e indipendente, in particolare con Tonino De Bernardi, con cui gira ben sei film. Gli anni Duemila segnano la sua consacrazione con Saturno contro di Ferzan Özpetek e Come Dio comanda di Gabriele Salvatores.

Ma è nel 2009 che arriva il ruolo che lo catapulta nell'olimpo degli attori italiani,. La performance, portata in concorso al Festival di Cannes,e dimostra la sua capacità di affrontare personaggi storici complessi con coraggio e sfumature. Dal 2013 veste anche i panni di Massimo Viviani nella fortunata serie I delitti del BarLume, tratta dai romanzi di Marco Malvaldi.

Ma Filippo Timi non è solo un attore. È anche regista, sceneggiatore, drammaturgo, compositore e costumista. Ha pubblicato diversi libri, tra cui Tutt'al più muorio nel 2006 e E lasciamole cadere queste stelle nel 2010, oltre a opere teatrali come Il Don Giovanni, Favola e Amleto 2. La vita privata di Timi è sempre stata avvolta da un certo riserbo. Nel 2016 ha sposato lo scrittore Sebastiano Mauri, dichiarandosi apertamente bisessuale, ma ha scelto di rendere pubblica la relazione solo dopo le nozze. La coppia, secondo indiscrezioni, si sarebbe separata nel 2022.

Ora, con Se domani non torno, Filippo Timi affronta forse il ruolo più delicato e importante della sua carriera, interpretare Gino Cecchettin significa dare volto e voce a un padre che ha trasformato il dolore più devastante in una missione civile, diventando punto di riferimento nella lotta contro la violenza sulle donne. Il film segue il percorso della famiglia Cecchettin dopo la scomparsa di Giulia, uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta l'11 novembre 2023, raccontando la sofferenza di Gino e della sorella Elena fino alla trasformazione di quella ferita in impegno collettivo.