Se domani non torno, quali scene del film su Giulia Cecchettin sono realmente accadute?

Pubblicazione: 08 novembre alle 22:16

Uno degli aspetti più particolari di Se domani non torno, il film diretto da Paola Randi e dedicato alla storia di Giulia Cecchettin, riguarda il rapporto tra realtà e finzione. La pellicola ricostruisce alcuni degli avvenimenti che hanno sconvolto l'Italia nel novembre 2023, ma non tutte le scene devono essere interpretate come una riproduzione esatta di quanto accaduto. Gli sceneggiatori hanno infatti scelto di raccontare la vicenda attraverso i ricordi della famiglia, trasformando esperienze, testimonianze e momenti di vita quotidiana in una narrazione cinematografica. Ma quali episodi sono realmente accaduti e quali elementi sono stati rielaborati?

La risposta permette di comprendere meglio, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Lisa Nur Sultan, prendendo come punto di partenza il libro Cara Giulia., scritto da Gino Cecchettin con Marco Franzoso. Il film non è infatti un documentario, né una ricostruzione investigativa del femminicidio, ma si pone come, realizzato anche grazie alla collaborazione dei suoi componenti.

A interpretare Giulia è Sabrina Martina, mentre Filippo Timi veste i panni del padre Gino. Tecla Bossi interpreta Elena e Tommaso Allione è Davide, il fratello minore. La vicenda prende avvio dall'ultima giornata trascorsa da Giulia prima della scomparsa, mostrando la quotidianità familiare e i preparativi per la laurea. Uno degli elementi realmente documentati riguarda proprio il percorso universitario della ragazza, visto che Giulia frequentava Ingegneria biomedica all'Università di Padova e avrebbe dovuto laurearsi il 16 novembre 2023. Mancavano soltanto cinque giorni alla cerimonia quando, sabato 11 novembre, uscì di casa per trascorrere alcune ore con l'ex fidanzato.

Se non torno domani, fonte: Notorious Pictures

La giovane si recò al centro commerciale Nave de Vero di Marghera, dove cercò alcuni accessori per la laurea, prima di cenare insieme a Filippo Turetta. Gli spostamenti di quella giornata sono stati ricostruiti attraverso testimonianze, immagini di videosorveglianza e gli elementi emersi dalle indagini. La preparazione della tesi, i progetti universitari e l'attesa per la laurea appartengono quindi alla storia reale di Giulia. Il modo in cui questi momenti vengono rappresentati sullo schermo, invece, segue necessariamente le esigenze della narrazione cinematografica. Una distinzione particolarmente importante riguarda le conversazioni private e i piccoli gesti familiari.

Nel film vediamo, cucinare,. È possibile che alcuni dialoghi e situazioni siano stati elaborati partendo dai ricordi dei familiari,necessariamente a un singolo episodio documentato. La stessaha spiegato che il suo obiettivo era restituire la memoria emotiva della famiglia, piuttosto che raccogliere una successione di dettagli di cronaca. Larappresenta uno degli elementi centrali di questa impostazione narrativa., la regista aveva realizzato un modellino dell'abitazione, utilizzandolo per studiare gli spazi e il modo in cui sarebbero cambiati dopo la scomparsa di Giulia.

In un'intervista rilasciata a la Repubblica nel febbraio 2026, Randi aveva precisato che quel modellino non costituiva una ricostruzione fedele della casa reale. L'intenzione era rappresentare un luogo nel quale i ricordi della famiglia continuassero a convivere con il dolore dell'assenza. Anche il rapporto con i familiari è stato approfondito attraverso testimonianze che vanno oltre il libro originale. La regista e Lisa Nur Sultan hanno infatti incontrato Gino, Elena e Davide, raccogliendo ricordi e dettagli che hanno contribuito alla costruzione della sceneggiatura. In un'intervista pubblicata da Artribune nel novembre 2026, Randi ha raccontato che Gino aveva condiviso anche aspetti personali non presenti nel libro, tra cui il rapporto con sua madre.

Se non torno domani, fonte: Notorious Pictures

Questa collaborazione ha permesso di raccontare la famiglia attraverso più prospettive, senza limitarsi esclusivamente al punto di vista paterno. Un altro elemento legato alla realtà riguarda la reazione pubblica di Elena Cecchettin. Dopo la scomparsa e il ritrovamento del corpo della sorella, Elena intervenne pubblicamente per denunciare la violenza di genere, invitando a non considerare il femminicidio un episodio isolato o incomprensibile. Nel film, il personaggio interpretato da Tecla Bossi rappresenta proprio questa presa di coscienza, attraverso la quale il dolore familiare comincia a trasformarsi in una richiesta di cambiamento.

Se non torno domani, fonte: Notorious Pictures

Le sue parole e le sue posizioni pubbliche appartengono alla vicenda reale, anche se la loro collocazione all'interno delle scene segue l'organizzazione narrativa del lungometraggio. Lo, celebrato realmente ilnella. Durante la cerimonia, Gino Cecchettin pronunciò un discorso che richiamava la responsabilità collettiva nel contrastare la violenza contro le donne. Un momento che il film recupera per mostrare il percorso attraverso il quale il padre è diventato una voce pubblica impegnata nella sensibilizzazione. C'è poi una differenza fondamentale rispetto a molti film ispirati a fatti di cronaca:

Paola Randi ha spiegato di aver condiviso con Gino Cecchettin la scelta di non dare spazio alla figura del responsabile del delitto, concentrandosi invece sulla vita di Giulia e sulle conseguenze della sua perdita. Il film evita così di costruire una narrazione basata sulla curiosità per l'omicida e lascia emergere soprattutto i rapporti familiari e le riflessioni nate dopo la tragedia. La regista ha inoltre precisato che la ricostruzione dei ricordi non può essere sempre identica per tutti. Le persone coinvolte in un'esperienza dolorosa possono ricordare momenti differenti, avere vuoti di memoria o attribuire particolare importanza a dettagli diversi. Per questo motivo, distinguere tra realtà e finzione non significa necessariamente individuare errori nella sceneggiatura.

La cronologia essenziale della vicenda, la laurea imminente, la scomparsa dell'11 novembre e il percorso pubblico della famiglia sono elementi documentati. I dialoghi privati, le immagini simboliche e la rappresentazione delle emozioni sono invece parte del linguaggio attraverso il quale il cinema prova a raccontare quella stessa esperienza. Una differenza che diventa ancora più importante considerando la delicatezza della storia. Se domani non torno non pretende di mostrare ogni istante della vita di Giulia Cecchettin, interpretata nel film da Sabrina Martina, ma di restituire uno spazio alla persona che era prima di diventare protagonista di una tragedia nazionale. Ed è proprio qui che il rapporto tra realtà e finzione trova il suo significato: raccontare una storia autentica senza ridurla esclusivamente agli eventi che hanno portato alla sua conclusione.