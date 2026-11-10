Se domani non torno è il film più visto in Italia, Paola Randi emozionata: “Continuiamo a fare rumore”

Pubblicazione: 10 novembre alle 10:00

Se domani non torno conquista il primo posto al box office italiano, dimostrando quanto la storia di Giulia Cecchettin continui a coinvolgere profondamente il pubblico. Il film diretto da Paola Randi, arrivato nelle sale il 5 novembre 2026, ha debuttato davanti a tutte le altre produzioni in programmazione, registrando incassi importanti e una partecipazione che va ben oltre il risultato economico. Un traguardo accolto con grande emozione dalla regista, che ha voluto ringraziare gli spettatori e raccontare ciò che sta accadendo durante gli incontri organizzati nei cinema italiani.

Secondo i dati ufficiali di Cinetel, Se domani non torno, attirando 186.149 spettatori in 556 cinema, con una media di. Considerando anche le anteprime organizzate il 3 novembre, dedicate in particolare alle scuole,, sfiorando quindi la soglia dei due milioni. Un risultato che permette alla pellicola distribuita da Notorious Pictures di conquistare immediatamente la vetta della classifica nazionale.

La soddisfazione di Paola Randi, tuttavia, non riguarda soltanto i numeri. Intervistata, la regista ha raccontato quanto sia importante osservare la risposta degli spettatori a una storia così delicata. “È una grande emozione”, ha dichiarato commentando il primo posto al botteghino. In questi giorni, Randi sta partecipando insieme agli interpreti a diversi incontri con il pubblico, raccogliendo testimonianze, domande e riflessioni. A colpirla maggiormente è soprattutto la presenza di persone appartenenti a generazioni differenti, unite dal desiderio di confrontarsi su ciò che il film racconta.

Se non torno domani, fonte: Notorious Pictures

Famiglie, studenti, ragazzi e ragazze stanno partecipando alle proiezioni, trasformando l'esperienza cinematografica in un'occasione per parlare di violenza di genere, relazioni e responsabilità individuali. La regista ha sottolineato quanto sia evidente il bisogno di ascoltare e condividere esperienze personali, soprattutto quando sullo schermo viene raccontata una vicenda che ha segnato profondamente l'opinione pubblica italiana. Il suo auspicio è che il successo del film possa contribuire a mantenere viva l'attenzione sul tema, coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone.

“Continuiamo a fare rumore”, ha ribadito Randi, riprendendo un'espressione. Il film, scritto dalla stessa Paola Randi insieme a Lisa Nur Sultan,, realizzato da. La storia ripercorre la tragedia vissuta dalla famiglia nel novembre 2023, ma sceglie di concentrarsi soprattutto sui rapporti tra i suoi componenti e sulle conseguenze di un'assenza impossibile da colmare. A interpretare, mentre. Completano il nucleo familiare Tecla Bossi nel ruolo di Elena e Tommaso Allione in quello di Davide.

La pellicola racconta una famiglia apparentemente comune, alle prese con le difficoltà e le speranze della vita quotidiana. Giulia è una giovane studentessa vicina alla laurea, mentre suo padre e i suoi fratelli condividono con lei progetti, abitudini e piccoli momenti familiari. Tutto cambia quando, l'11 novembre 2023, la ragazza scompare, dando inizio a una vicenda destinata a sconvolgere l'Italia. La scelta narrativa di Randi non è quella di trasformare la tragedia in un racconto sensazionalistico, visto che al centro del film ci sono il dolore della famiglia e il percorso attraverso il quale una perdita privata è diventata un impegno collettivo, contribuendo ad alimentare il dibattito sulla violenza contro le donne.

Se non torno domani, fonte: Notorious Pictures

Un aspetto particolarmente importante riguarda proprio il rapporto con gli spettatori più giovani. Durante la presentazione di alcune sequenze al Giffoni Film Festival, la regista aveva già osservato quanto gli studenti sentissero il bisogno di intervenire e condividere le proprie riflessioni. Secondo Randi, ascoltare le nuove generazioni rappresenta uno dei passaggi fondamentali per affrontare il problema della violenza di genere. Un dialogo che non dovrebbe limitarsi alle occasioni pubbliche, ma diventare parte integrante del percorso educativo.

Se non torno domani, fonte: Notorious Pictures

La regista ha infatti ribadito l'importanza, sottolineando la necessità di accompagnare bambini e adolescenti nella comprensione dei sentimenti, delle relazioni e del rispetto reciproco. Anche gli interpreti hanno raccontato quanto sia stato delicato affrontare una storia così vicina nel tempo.ha spiegato di aver scelto un approccio rispettoso nei confronti di, evitando di trasformare gli incontri con lui in una semplice raccolta di informazioni per costruire il personaggio. Per, invece, interpretareha significato confrontarsi con una responsabilità che supera la dimensione strettamente cinematografica.

Un sentimento condiviso dagli altri membri del cast, consapevoli dell'importanza di raccontare la vicenda senza perdere di vista le persone reali coinvolte. Intanto, il risultato al botteghino conferma l'attenzione del pubblico. Se domani non torno ha superato Dio ride di Giovanni Veronesi, secondo nella classifica del fine settimana, e Wild Horse Nine, che occupa la terza posizione. Il successo arriva inoltre a pochi giorni dal terzo anniversario della scomparsa di Giulia, rendendo ancora più significativo il momento scelto per la distribuzione cinematografica. Ma per Paola Randi, il risultato più importante rimane la possibilità di generare una riflessione che continui anche dopo la fine della proiezione.

Gli incassi testimoniano l'interesse degli spettatori, ma sono soprattutto le conversazioni nate nelle sale, le testimonianze degli studenti e il desiderio di condividere le proprie esperienze a rappresentare il significato più profondo del progetto. Un coinvolgimento già emerso anche durante una proiezione a Roma, quando alcuni studenti hanno scosso le chiavi in sala, riprendendo il gesto diventato simbolo della mobilitazione contro la violenza sulle donne dopo la morte di Giulia Cecchettin. Un momento particolarmente significativo, che dimostra come Se domani non torno voglia andare oltre il racconto cinematografico, contribuendo a mantenere viva una discussione necessaria e trasformando il ricordo in un'occasione di ascolto e consapevolezza.