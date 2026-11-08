Se domani non torno, perché il messaggio di Gino a Giulia non arriva mai? Il dettaglio più doloroso del film

Pubblicazione: 08 novembre alle 21:15

Una semplice registrazione vocale, un padre che vuole rassicurare sua figlia e un messaggio che non raggiungerà mai la destinataria. Tra le scene più dolorose di Se domani non torno, il film dedicato alla storia di Giulia Cecchettin, ce n'è una che potrebbe sembrare un dettaglio secondario, ma che racchiude gran parte del significato dell'intera pellicola. Gino, interpretato da Filippo Timi, si prepara a concludere una giornata apparentemente normale, senza sapere che quella quotidianità sta per essere sconvolta per sempre. Ed è proprio in quei momenti che il film diretto da Paola Randi costruisce una delle sue sequenze più significative.

Arrivato nelle sale italiane ilattraverso lo sguardo del padre Gino, della sorella Elena e del fratello Davide. Una scelta che permette di affrontare il femminicidio dell'11 novembre 2023 senza concentrarsi sulla ricostruzione dell'omicidio, dando invece spazio. Il messaggio vocale compare durante il. Gino trascorre il sabato occupandosi delle sue normali attività: prepara da mangiare, lavora, trascorre del tempo con i familiari e continua a seguire con attenzione i progetti dei figli.

Giulia, interpretata da Sabrina Martina, si sta preparando alla laurea in Ingegneria biomedica, un traguardo che avrebbe dovuto raggiungere pochi giorni dopo. La ragazza è impegnata con gli ultimi dettagli della tesi e il padre cerca di aiutarla come può. Prima di andare a dormire, Gino rilegge il suo elaborato universitario, correggendo alcuni piccoli errori, e decide di inviarle un messaggio vocale per tranquillizzarla. È un gesto assolutamente normale, quello di un genitore che vuole far sentire la propria vicinanza alla figlia in un momento importante della sua vita.

Se non torno domani, fonte: Notorious Pictures

Ma il significato della scena cambia completamente la mattina successiva e quando Gino controlla il telefono, si accorge infatti che il messaggio inviato a Giulia non è mai stato consegnato. Quello che fino a poche ore prima sembrava un problema di connessione assume improvvisamente un significato molto più inquietante. La ragazza non è tornata a casa e il padre comincia a rendersi conto che potrebbe essere accaduto qualcosa di grave. La sequenza costituisce uno dei passaggi attraverso i quali il film mostra come una famiglia possa ritrovarsi improvvisamente davanti a un'assenza impossibile da comprendere. Ma questo episodio è accaduto davvero oppure è stato inventato per il film?

Al momento non risultano testimonianze pubbliche che permettano di confermare che il padre di Giulia abbia effettivamente inviato quella registrazione la sera della sua scomparsa. La scena è presente nel film, ma non può essere considerata automaticamente la ricostruzione di un episodio realmente documentato. Esiste però un particolare della vicenda reale altrettanto doloroso:, ricevendo una risposta positiva che non avrebbe mai letto. Due comunicazioni differenti, una cinematografica e l'altra documentata, che raccontano quanto il futuro della giovane fosse ancora pieno di progetti.

Paola Randi ha spiegato in diverse interviste che il suo obiettivo non era realizzare un documentario investigativo, ma raccontare la memoria emotiva della famiglia Cecchettin. In un'intervista rilasciata a la Repubblica nel febbraio 2026, la regista aveva chiarito di voler restituire soprattutto il contesto familiare, evitando di trasformare la tragedia in una sequenza di dettagli di cronaca nera. La sceneggiatura, scritta insieme a Lisa Nur Sultan e sviluppata attraverso il confronto con Gino, Elena e Davide, cerca quindi di rappresentare anche quei momenti ordinari che acquistano un significato differente soltanto quando vengono ripensati dopo una perdita.

Se non torno domani, fonte: Notorious Pictures

Il messaggio che non arriva diventa così il simbolo di una comunicazione improvvisamente interrotta. Un padre continua a comportarsi come ha sempre fatto, occupandosi della figlia e dei suoi progetti, mentre il pubblico conosce già ciò che sta per accadere. La forza della scena nasce proprio da questo contrasto tra la normalità dei gesti e la consapevolezza dello spettatore. Anche il riferimento alla tesi assume un significato particolare. Giulia era a pochi giorni dal completamento di un percorso universitario importante, e quel futuro che sembrava così vicino non avrebbe mai potuto realizzarsi.