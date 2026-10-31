Selma Blair rompe il silenzio sull'arresto in aereo: "Non volevo far male a nessuno"
Selma Blair parla dell'arresto in aereo dell'11 ottobre: scuse pubbliche, accuse di aggressione e il ruolo della sclerosi multipla. Processo a gennaio 2027.
Quasi tre settimane di silenzio, poi un video. Selma Blair ha deciso di parlare, finalmente, dell'incidente che l'11 ottobre 2026 ha trasformato un volo Delta diretto al JFK Airport in un incubo per lei e per chi si trovava a bordo. Un momento che ha scioccato fan e media, culminato con un arresto e accuse pesanti. Ora, con un messaggio pubblicato venerdì pomeriggio sul suo profilo Instagram, l'attrice di Cruel Intentions ha rotto il muro di protezione legale che i suoi avvocati avevano eretto intorno a lei.
Non è un'intervista costruita, non ci sono domande filtrate. È lei, sola davanti all'obiettivo, che parla al mondo e chiede scusa. Un gesto che, in un'epoca di comunicati stampa anonimi e silenzi strategici, acquista un peso particolare. Eppure, nonostante l'apertura emotiva, Selma non può, o meglio, non le è permesso entrare nei dettagli. I suoi legali glielo hanno vietato, e lei lo ammette apertamente, finché il caso giudiziario sarà aperto, la sua versione completa dei fatti resterà off limits.
Eppure, dietro le accuse e i verbali della polizia, c'è un'altra narrativa che il team di Selma Blair ha cercato di portare all'attenzione pubblica fin dall'inizio. Il suo rappresentante ha parlato di emergenza medica, un elemento che potrebbe cambiare radicalmente la prospettiva sull'accaduto. L'attrice convive da anni con la sclerosi multipla, una malattia neurodegenerativa che ha reso pubblico nel 2018 e che ha documentato senza filtri, mostrando il suo percorso di cura, le difficoltà quotidiane, la lotta per mantenere una vita normale.
La sclerosi multipla è imprevedibile, può provocare sintomi neurologici improvvisi, alterazioni della coscienza, confusione. Non sappiamo se sia stata questa la causa scatenante dell'episodio in aereo, ma è un tassello che non può essere ignorato. Selma stessa, in interviste passate rilasciate prima dell'arresto, ha parlato apertamente di come in passato ricorresse all'alcol per mascherare i sintomi della malattia, un meccanismo di difesa pericoloso e autodistruttivo che aveva poi abbandonato.
Nel video pubblicato venerdì, l'attrice ha voluto anche ringraziare chi le è stato vicino. "I vostri messaggi hanno significato tutto per me, per mio figlio Arthur Saint Bleick e per Scout, il mio cane da assistenza", dice con gratitudine. Arthur, il figlio avuto dalla relazione con il designer Jason Bleick, è sempre stato al centro della sua vita. Scout, il cane addestrato per assisterla nelle difficoltà quotidiane legate alla sclerosi multipla, è diventato un simbolo del suo percorso di convivenza con la malattia. La chiusura del messaggio è semplice, quasi intima, Selma dice di essere concentrata sulla sua salute e su suo figlio, mandando amore e gratitudine a tutti coloro che hanno scritto, che hanno creduto in lei, che non l'hanno abbandonata. Non c'è spettacolarizzazione, non c'è ricerca di compassione a tutti i costi. C'è una donna che sta cercando di rimettere insieme i pezzi di una vita che, ancora una volta, si è frantumata.
La community online si è divisa. C'è chi vede nelle sue parole sincerità e coraggio, chi invece ritiene che le scuse non bastino di fronte a comportamenti violenti. C'è chi sottolinea l'importanza di comprendere il contesto medico, chi ricorda che anche in presenza di una malattia le azioni hanno conseguenze. Intanto, la macchina della giustizia va avanti. Selma Blair dovrà affrontare un processo che potrebbe avere conseguenze serie sulla sua vita e sulla sua carriera. Secondo fonti vicine all'attrice, il caso legale non le impedirà di tornare a lavorare.