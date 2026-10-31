Selma Blair rompe il silenzio sull'arresto in aereo: "Non volevo far male a nessuno"

Pubblicazione: 31 ottobre alle 17:20

Quasi tre settimane di silenzio, poi un video. Selma Blair ha deciso di parlare, finalmente, dell'incidente che l'11 ottobre 2026 ha trasformato un volo Delta diretto al JFK Airport in un incubo per lei e per chi si trovava a bordo. Un momento che ha scioccato fan e media, culminato con un arresto e accuse pesanti. Ora, con un messaggio pubblicato venerdì pomeriggio sul suo profilo Instagram, l'attrice di Cruel Intentions ha rotto il muro di protezione legale che i suoi avvocati avevano eretto intorno a lei.





Le parole sono cariche di emozione, consapevolezza e dolore. "Non un solo giorno della mia vita ho mai inteso far male o spaventare qualcuno", esordisce Selma nel video, lo sguardo diretto in camera, la voce che tradisce la fatica di un periodo difficilissimo. Poi aggiunge, con una sincerità disarmante: "Alle persone che ho deluso, che ho ferito, che ho spaventato, allarmato, mi dispiace così tanto".

Non è un'intervista costruita, non ci sono domande filtrate. È lei, sola davanti all'obiettivo, che parla al mondo e chiede scusa. Un gesto che, in un'epoca di comunicati stampa anonimi e silenzi strategici, acquista un peso particolare. Eppure, nonostante l'apertura emotiva, Selma non può, o meglio, non le è permesso entrare nei dettagli. I suoi legali glielo hanno vietato, e lei lo ammette apertamente, finché il caso giudiziario sarà aperto, la sua versione completa dei fatti resterà off limits.







Ma cosa è successo davvero quel giorno?. Secondo quanto riportato da TMZ, Selma Blair avrebbe aggredito fisicamente alcuni membri dell'equipaggio, arrivando a pugni e morsi contro gli assistenti di volo., l'attrice avrebbe preso a calci un agente di polizia e un'infermiera che cercavano di prestarle soccorso medico. Il 13 ottobre, appena due giorni dopo l'incidente,, la cauzione è stata fissata a 20.000 dollari, si è dichiarata non colpevole. La prossima data in calendario è il 19 gennaio 2027, quando il processo entrerà nel vivo.Eppure, dietro le accuse e i verbali della polizia,. Il suo rappresentante ha parlato di emergenza medica, un elemento che potrebbe cambiare radicalmente la prospettiva sull'accaduto., mostrando il suo percorso di cura, le difficoltà quotidiane, la lotta per mantenere una vita normale.

La sclerosi multipla è imprevedibile, può provocare sintomi neurologici improvvisi, alterazioni della coscienza, confusione. Non sappiamo se sia stata questa la causa scatenante dell'episodio in aereo, ma è un tassello che non può essere ignorato. Selma stessa, in interviste passate rilasciate prima dell'arresto, ha parlato apertamente di come in passato ricorresse all'alcol per mascherare i sintomi della malattia, un meccanismo di difesa pericoloso e autodistruttivo che aveva poi abbandonato.