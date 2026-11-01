Selvaggia Lucarelli boccia Belve e lancia una frecciata a Fagnani: "Le interviste sono sempre le stesse"
Selvaggia Lucarelli critica Belve di Francesca Fagnani: secondo la giornalista, i videopodcast stanno rendendo il programma sempre meno originale.
Selvaggia Lucarelli non risparmia una stoccata a Francesca Fagnani e al suo Belve. La giornalista, rispondendo alle domande dei follower su Instagram, ha espresso un giudizio piuttosto netto sul programma di Rai 2, sostenendo che il format starebbe perdendo parte della sua freschezza. A suo avviso, la crescente diffusione dei videopodcast avrebbe cambiato il modo in cui il pubblico segue le interviste, rendendo meno sorprendenti alcuni contenuti televisivi. Di tutt'altro avviso il commento su Maurizio Crozza, promosso per la sua capacità di restare attuale. Due giudizi differenti che riaccendono il dibattito sul futuro dei programmi d'intrattenimento.
Proprio su Belve è arrivata la valutazione più pungente, secondo la giornalista, la trasmissione starebbe invecchiando perché molti dei suoi contenuti risultano ormai familiari al pubblico. Nel motivare la propria posizione, ha osservato che interviste, personaggi e momenti destinati a diventare virali finiscono spesso per riproporsi con dinamiche simili. Tra gli esempi utilizzati da Lucarelli c'è Federica Pellegrini. La giornalista si è domandata quale valore aggiunto possa avere un'altra intervista all'ex campionessa di nuoto, considerando quanto abbia già raccontato di sé in televisione e attraverso altri format.
Il riferimento non sembra riguardare soltanto la scelta degli ospiti, ma una questione più ampia, quando gli stessi personaggi partecipano a numerose trasmissioni e videopodcast, diventa più complicato offrire al pubblico rivelazioni davvero inedite. Anche le domande rischiano di perdere il loro effetto sorpresa, soprattutto quando determinate storie sono già state affrontate più volte. Di segno opposto il giudizio su Maurizio Crozza. Lucarelli ha apprezzato la sua capacità di raccontare la contemporaneità attraverso strumenti comici consolidati, come imitazioni, caricature e rappresentazioni grottesche.
Per Francesca Fagnani si apre una sfida tutt'altro che semplice, conservare l'identità di Belve senza rischiare di ripetere formule ormai riconoscibili. Il successo del programma si è costruito anche grazie alle domande dirette, alle conversazioni scomode e alle reazioni degli ospiti, ma il panorama dell'intrattenimento è profondamente cambiato. Oggi il pubblico può trovare confessioni, retroscena e interviste anche sulle piattaforme digitali, spesso con protagonisti già ascoltati in televisione. La critica di Selvaggia Lucarelli riporta al centro una questione interessante, per continuare a sorprendere, non basta avere ospiti famosi, bisogna riuscire a raccontarli da una prospettiva che il pubblico non abbia ancora visto.