Selvaggia Lucarelli boccia Belve e lancia una frecciata a Fagnani: "Le interviste sono sempre le stesse"

Pubblicazione: 01 novembre alle 09:49

Selvaggia Lucarelli non risparmia una stoccata a Francesca Fagnani e al suo Belve. La giornalista, rispondendo alle domande dei follower su Instagram, ha espresso un giudizio piuttosto netto sul programma di Rai 2, sostenendo che il format starebbe perdendo parte della sua freschezza. A suo avviso, la crescente diffusione dei videopodcast avrebbe cambiato il modo in cui il pubblico segue le interviste, rendendo meno sorprendenti alcuni contenuti televisivi. Di tutt'altro avviso il commento su Maurizio Crozza, promosso per la sua capacità di restare attuale. Due giudizi differenti che riaccendono il dibattito sul futuro dei programmi d'intrattenimento.

Tutti pronti per il ritorno della belvissima @francescafagnan ? ❤️ Preparate i popcorn 🍿 #Belve sta per tornare!!! 🐆 https://t.co/ZtDZiShpjR — Belva dentro(Elena) (@Ele_t7) October 31, 2026

L'occasione per esprimere queste considerazioni è arrivata attraverso un box di domande pubblicato su Instagram. Una follower ha chiesto a Lucarelli di individuare un programma televisivo ancora capace di stare al passo con i tempi e un altro che, invece, le sembrasse ormai superato. La risposta ha messo a confronto due realtà molto diverse, da una parte la comicità di Maurizio Crozza, dall'altra il format d'interviste condotto da Francesca Fagnani.

Proprio su Belve è arrivata la valutazione più pungente, secondo la giornalista, la trasmissione starebbe invecchiando perché molti dei suoi contenuti risultano ormai familiari al pubblico. Nel motivare la propria posizione, ha osservato che interviste, personaggi e momenti destinati a diventare virali finiscono spesso per riproporsi con dinamiche simili. Tra gli esempi utilizzati da Lucarelli c'è Federica Pellegrini. La giornalista si è domandata quale valore aggiunto possa avere un'altra intervista all'ex campionessa di nuoto, considerando quanto abbia già raccontato di sé in televisione e attraverso altri format.

Il riferimento non sembra riguardare soltanto la scelta degli ospiti, ma una questione più ampia, quando gli stessi personaggi partecipano a numerose trasmissioni e videopodcast, diventa più complicato offrire al pubblico rivelazioni davvero inedite. Anche le domande rischiano di perdere il loro effetto sorpresa, soprattutto quando determinate storie sono già state affrontate più volte. Di segno opposto il giudizio su Maurizio Crozza. Lucarelli ha apprezzato la sua capacità di raccontare la contemporaneità attraverso strumenti comici consolidati, come imitazioni, caricature e rappresentazioni grottesche.

🧊 C’è un’agendina rossa che non teme nulla, nemmeno il freddo: quella di Francesca Fagnani. La nuova edizione di #Belve prossimamente su Rai 2. — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 31, 2026

Il punto di forza, secondo la giornalista, è proprio la capacità di utilizzare un linguaggio tradizionale senza apparire fuori tempo., costruendo personaggi e battute che parlano del presente. Una distinzione importante, che mostra come per Lucarelli la modernità di un programma non dipenda necessariamente dall'utilizzo di formule nuove, ma dalla capacità di rinnovare il proprio sguardo.

Per Francesca Fagnani si apre una sfida tutt'altro che semplice, conservare l'identità di Belve senza rischiare di ripetere formule ormai riconoscibili. Il successo del programma si è costruito anche grazie alle domande dirette, alle conversazioni scomode e alle reazioni degli ospiti, ma il panorama dell'intrattenimento è profondamente cambiato. Oggi il pubblico può trovare confessioni, retroscena e interviste anche sulle piattaforme digitali, spesso con protagonisti già ascoltati in televisione. La critica di Selvaggia Lucarelli riporta al centro una questione interessante, per continuare a sorprendere, non basta avere ospiti famosi, bisogna riuscire a raccontarli da una prospettiva che il pubblico non abbia ancora visto.