Selvaggia Lucarelli torna a parlare del GF Vip e punge Marina La Rosa: "Temo si prenda molto sul serio"

Pubblicazione: 01 novembre alle 10:07

Selvaggia Lucarelli torna a parlare del Grande Fratello Vip, questa volta lontano dalle dinamiche della diretta televisiva. La giornalista ha risposto ad alcune domande dei follower, soffermandosi su diversi protagonisti del mondo dello spettacolo e del reality. Tra i passaggi più curiosi c'è quello dedicato a Marina La Rosa, con la quale non sembra esserci particolare sintonia. Lucarelli ha chiarito di non conoscerla personalmente, ma non ha risparmiato una frecciatina al suo atteggiamento in studio. A farle sorridere, in particolare, sarebbe un'abitudine dell'ex concorrente del Grande Fratello.

La parte più pungente della risposta riguarda proprio il rapporto con Marina La Rosa. L'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, oggi nuovamente protagonista del reality, sarebbe stata al centro di una domanda sulla presunta antipatia reciproca con l'opinionista. Lucarelli ha ridimensionato la questione, precisando che tra loro non esiste una vera conoscenza personale.

A non convincerla è il personaggio che Marina porta in televisione, sul quale ha espresso alcune riserve senza pretendere di conoscere la donna lontano dalle telecamere. A rendere ancora più particolare il commento è stato un piccolo retroscena, quando entra in studio, La Rosa saluta Cesara Buonamici ma non lei. Un comportamento che Selvaggia ha interpretato con ironia, arrivando alla considerazione: "Temo si prenda molto sul serio".

selvaggia lucarelli non può permettersi di confrontarsi con marina la rosa è come se io facessi una gara contro Usain Bolt #gfvip — Alessio (@brat_demure) October 26, 2026

Nel corso delle risposte ai follower, la giornalista ha parlato anche di Ilary Blasi, confermando di avere un'impressione decisamente positiva della conduttrice. A chi le chiedeva se fosse spontanea anche nella vita privata, Lucarelli ha raccontato di non aver riscontrato atteggiamenti da diva. Anzi, l'ha descritta come una persona simpatica e sorprendentemente disponibile, aggiungendo una battuta sul suo aspetto fisico e sul fatto che, al suo posto, probabilmente non avrebbe voglia di salutare nemmeno i parenti.

Ma Marina La Rosa ha avvelenato i gatti di Selvaggia Lucarelli? Perché questo odio per ogni respiro che fa è assolutamente ingiustificato #gfvip — santippe (@jdol_onlyou) October 26, 2026

, una delle concorrenti più discusse di questa edizione. In questo caso il suo intervento si è concentrato soprattutto sul comportamento del pubblico e sull'intensità con cui alcune fanbase seguono le vicende della Casa. L'opinionista ha invitato a non confondere le dinamiche del programma con la realtà, ricordando che una concorrente non può essere considerata responsabile di questioni che riguardano la sua vita privata., secondo il suo ragionamento,, senza trasformarsi in attacchi personali.

Le risposte di Selvaggia hanno toccato diversi aspetti del Grande Fratello Vip, dai rapporti con i colleghi alle dinamiche tra concorrenti, passando per le considerazioni personali e le polemiche nate dentro e fuori dalla Casa. Ma è soprattutto la frecciatina a Marina La Rosa ad aver attirato l'attenzione, anche per quel riferimento ai saluti rivolti a Cesara Buonamici. Un episodio apparentemente secondario che Lucarelli ha trasformato in un'occasione per ribadire la propria opinione sul personaggio televisivo dell'ex gieffina, mantenendo una distinzione precisa tra ciò che vede in trasmissione e la persona che non conosce nella vita privata.