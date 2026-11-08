Selvaggia Lucarelli torna sul GF Vip: le parole su Guendalina Tavassi e la presunta rivalità con Marina

Pubblicazione: 08 novembre alle 16:39

Le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli sul Grande Fratello Vip continuano a far discutere, soprattutto dopo le sue osservazioni su alcuni concorrenti e sulle persone vicine a Guendalina Tavassi. L’opinionista ha raccontato quali partecipanti hanno attirato maggiormente la sua attenzione, soffermandosi in particolare sui più giovani. Non sono mancate alcune considerazioni sulle finaliste e sulle reazioni dei loro familiari. Lucarelli ha anche chiarito la propria posizione nei confronti di Marina La Rosa, escludendo qualsiasi rivalità professionale.

Nel commentare il percorso dei concorrenti, Lucarelli ha mostrato particolare simpatia per il gruppo dei più giovani., riconoscendo loro una maturità emotiva che, a suo giudizio, non sempre si trova in chi affronta un'esperienza televisiva di questo tipo. L'opinionista ha precisato che anche loro commettono errori e che non hanno necessariamente le caratteristiche di chi è abituato a muoversi davanti alle telecamere.

Per spiegare meglio il suo punto di vista, ha fatto riferimento alla possibilità di entrare in un reality a vent'anni, scherzando sulle difficoltà che avrebbe potuto incontrare: "Se io fossi entrata in un reality a 20 anni forse gli altri mi avrebbero tumulata in giardino". Ha poi aggiunto che, se avesse preso parte a questa edizione del programma come concorrente, avrebbe probabilmente stretto alleanze con tutti coloro che sono già stati eliminati.

E' da indagare il perché la Lucarelli ce l'abbia così tanto con Marina La Rosa quando l'unica colpa di Marina è quella di fare LA concorrente del programma. Quindi dovrebbe complimentarsi con lei invece di criticarla sempre da 14 puntate a questa parte. #GFVIP — Grande Fratello Forum (@gf_forum) November 2, 2026

Il discorso si è poi spostato su Guendalina Tavassi e sulle reazioni delle persone a lei vicine. Lucarelli ha raccontato di aver visto alcune storie pubblicate dai familiari della concorrente, nelle quali veniva presa in giro, e di aver letto anche un intervento del compagno di Guendalina riguardante altri partecipanti. La sua risposta è stata piuttosto netta: "Credo che si stiano raccontando molto bene da soli, e non meritano commenti". Una frase con cui ha preferito non alimentare ulteriormente la discussione nata sui social.

E' da indagare il perché la Lucarelli ce l'abbia così tanto con Marina La Rosa quando l'unica colpa di Marina è quella di fare LA concorrente del programma. Quindi dovrebbe complimentarsi con lei invece di criticarla sempre da 14 puntate a questa parte. #GFVIP — Grande Fratello Forum (@gf_forum) November 2, 2026

L'opinionista ha voluto distinguere le polemiche online dal rapporto diretto con la concorrente. Ha raccontato che, nella giornata precedente, lei e Guendalina si sono salutate e abbracciate normalmente. "Come si fa tra persone civili e direi che conta solo questo", ha precisato, sottolineando come il confronto televisivo e le eventuali divergenze non debbano necessariamente trasformarsi in tensioni personali.

Infine, Lucarelli è intervenuta anche su X per chiarire alcune interpretazioni circolate sul suo rapporto con Marina La Rosa. L'opinionista ha escluso di avere problemi con lei e ha smentito di temere che possa prendere il suo posto nel programma. Una precisazione che completa il quadro delle sue dichiarazioni sul GF Vip, tra apprezzamenti per alcuni concorrenti, commenti sulle dinamiche familiari e chiarimenti sulle presunte rivalità, Lucarelli ha voluto mettere in chiaro la propria posizione.