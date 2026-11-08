Selvaggia Lucarelli torna sul GF Vip: le parole su Guendalina Tavassi e la presunta rivalità con Marina
Selvaggia Lucarelli commenta le provocazioni dei familiari di Guendalina Tavassi e chiarisce il suo rapporto con Marina La Rosa al GF Vip.
Le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli sul Grande Fratello Vip continuano a far discutere, soprattutto dopo le sue osservazioni su alcuni concorrenti e sulle persone vicine a Guendalina Tavassi. L’opinionista ha raccontato quali partecipanti hanno attirato maggiormente la sua attenzione, soffermandosi in particolare sui più giovani. Non sono mancate alcune considerazioni sulle finaliste e sulle reazioni dei loro familiari. Lucarelli ha anche chiarito la propria posizione nei confronti di Marina La Rosa, escludendo qualsiasi rivalità professionale.
Per spiegare meglio il suo punto di vista, ha fatto riferimento alla possibilità di entrare in un reality a vent'anni, scherzando sulle difficoltà che avrebbe potuto incontrare: "Se io fossi entrata in un reality a 20 anni forse gli altri mi avrebbero tumulata in giardino". Ha poi aggiunto che, se avesse preso parte a questa edizione del programma come concorrente, avrebbe probabilmente stretto alleanze con tutti coloro che sono già stati eliminati.
Il discorso si è poi spostato su Guendalina Tavassi e sulle reazioni delle persone a lei vicine. Lucarelli ha raccontato di aver visto alcune storie pubblicate dai familiari della concorrente, nelle quali veniva presa in giro, e di aver letto anche un intervento del compagno di Guendalina riguardante altri partecipanti. La sua risposta è stata piuttosto netta: "Credo che si stiano raccontando molto bene da soli, e non meritano commenti". Una frase con cui ha preferito non alimentare ulteriormente la discussione nata sui social.
Infine, Lucarelli è intervenuta anche su X per chiarire alcune interpretazioni circolate sul suo rapporto con Marina La Rosa. L'opinionista ha escluso di avere problemi con lei e ha smentito di temere che possa prendere il suo posto nel programma. Una precisazione che completa il quadro delle sue dichiarazioni sul GF Vip, tra apprezzamenti per alcuni concorrenti, commenti sulle dinamiche familiari e chiarimenti sulle presunte rivalità, Lucarelli ha voluto mettere in chiaro la propria posizione.