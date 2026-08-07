"Sembra incredibile": il flop di Supergirl non scoraggia Zaslav, che esalta Superman: Man of Tomorrow

Pubblicazione: 07 agosto alle 08:30

Il flop di Supergirl è ancora fresco, ma David Zaslav guarda già avanti e torna a mostrare grande fiducia nel futuro del DC Universe. Durante la conference call dedicata ai risultati del secondo trimestre 2026, il CEO di Warner Bros. Discovery ha parlato con entusiasmo di Superman: Man of Tomorrow, il sequel diretto da James Gunn, rivelando di aver visto alcune immagini del film.

"Ho visto alcune foto ieri che sembravano incredibili. Ieri era il compleanno di James, eppure era fuori a lavorare. Lavora 16, 18 ore al giorno. Sembra fantastico. Siamo super entusiasti". - David Zaslav

Le sue dichiarazioni, però, non sono passate inosservate, visto che già in passatoaveva espresso grande entusiasmo per diversi cinecomic DC prima della loro uscita. Era successo con, definito un film eccezionale prima del suo deludente risultato al botteghino, ma anche con. Per questo motivo, l'ottimismo del CEO viene oggi accolto con una certa cautela da parte di fan e addetti ai lavori.

Il contesto attuale rende la situazione ancora più delicata. Warner Bros Discovery è reduce dal tracollo di Supergirl, uscito a giugno 2026 e capace di raccogliere appena 126 milioni di dollari a livello mondiale. Un risultato disastroso che ha pesantemente impattato i conti del secondo trimestre, rendendo ancora più difficili comparazioni già complesse con lo stellare 2025 dello studio. Supergirl rappresenta l'ennesimo inciampo nella costruzione del nuovo universo DC affidato proprio a James Gunn e Peter Safran, nominati co-presidenti e CEO della divisione nel 2022.

Warner Bros. Discovery boss David Zaslav "saw some pictures yesterday" from the set of James Gunn's #Superman sequel "Man of Tomorrow" and they looked "amazing."



"It looks fantastic. We’re super excited about it. Matt Reeves and I spoke to over the weekend, and he’s working very… pic.twitter.com/eQ3HJUWovF — Variety (@Variety) August 6, 2026

Eppure qualcosa di diverso, questa volta, potrebbe esserci davvero. Il Superman del 2025, primo tassello della nuova era Gunn, è stato un momento di gloria per i due executive. Non solo ha funzionato al botteghino, ma ha dimostrato che l'Uomo d'Acciaio, nelle mani giuste, può ancora emozionare e convincere il pubblico mondiale. Serie come The Penguin hanno confermato che la visione creativa di Gunn e Safran ha solidità, quando viene eseguita con la giusta cura. Man of Tomorrow beneficia di questa inerzia positiva. Parte da una base solida, da un film che ha riconquistato fan e critica, da un personaggio iconico finalmente trattato con rispetto.

D'altrondenon è un regista qualunque: il suo curriculum parla da solo, tra idi Marvel edella DC. La sua dedizione maniacale al progetto, testimoniata dalle ore interminabili sul set anche nel giorno del suo compleanno, suggerisce un coinvolgimento personale che va oltre il semplice incarico professionale.ha anche aggiornato gli analisti sugli altri progetti DC in cantiere. Ha parlato con, che sta "lavorando duramente" sul sequel di, film del 2022 con Robert Pattinson che aveva incassato oltre. Nel pipeline ci sono anchee la serie

"DC si sente molto bene", ha affermato il CEO, cercando di rassicurare Wall Street sulla robustezza della pipeline di contenuti. Allargando lo sguardo all'intera divisione cinematografica di Warner Bros Discovery, Zaslav ha rivelato che lo studio rilascerà 14 film nel 2026, numero destinato a salire a 19 nel 2027. Una crescita significativa che assume contorni particolari considerando la situazione industriale: Paramount sta cercando di acquisire WBD in un'operazione da 110 miliardi di dollari, attualmente bloccata da contenziosi antitrust. Paramount ha promesso di garantire almeno 30 uscite annuali combinando le due major, tentando di placare i timori sulla possibile scomparsa di uno studio storico.

Superman, fonte: Warner Bros.

"Siamo molto fiduciosi di poter mantenere quel numero più alto", ha commentato Zaslav riguardo alla proiezione 2027. "Abbiamo il beneficio unico di un grande team creativo, ottime relazioni nella comunità creativa e un'enorme quantità di proprietà intellettuali". Nel 2027 Warner Bros porterà in sala un nuovo capitolo de Il Signore degli Anelli e Minecraft 2, oltre ai sequel di Batman e Superman. Il CEO ha ribadito la filosofia produttiva dello studio: portare i film sul mercato solo quando sono davvero pronti. Una strategia che ha lasciato il 2026 relativamente scoperto di blockbuster, con conseguenze sui risultati finanziari. "Siamo un po' leggeri sui tentpole quest'anno", ha ammesso Zaslav.

"Abbiamo Cat in the Hat in arrivo, Practical Magic. Pensiamo che la seconda parte dell'anno sarà buona per noi, ma se dovessimo rifarlo, probabilmente avremmo distribuito quei titoli un po' di più tra quest'anno e il prossimo". La vera incognita, insomma, resta la stessa: Superman: Man of Tomorrow sarà davvero il film che consoliderà il nuovo corso dei DC Studios oppure assisteremo all'ennesimo entusiasmo prematuro? Per ora James Gunn continua a lavorare al progetto lontano dai riflettori, mentre Warner Bros. Discovery aspetta il momento giusto per mostrarne le prime immagini. Solo allora capiremo se le parole di David Zaslav erano fondate o se, ancora una volta, sarà il pubblico ad avere l'ultima parola sul futuro dell'Uomo d'Acciaio e dell'intero universo DC.