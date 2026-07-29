Superman Man of Tomorrow: tutto quello che sappiamo sul film e chi comparirà nel sequel dell’Uomo d’Acciaio

Pubblicazione: 29 luglio alle 20:07

Il primo capitolo dell'universo cinematografico DC firmato da James Gunn ha gettato le basi per qualcosa di monumentale. Superman, uscito il 9 Luglio 2025, non si è limitato a presentare un nuovo Uomo d'Acciaio interpretato da David Corenswet, ma ha rivelato un mondo già popolato da eroi, una Justice Gang pronta all'azione e un universo denso di possibilità narrative. Ora, con Man of Tomorrow previsto per il 2027, il numero di personaggi DC confermati per il sequel cresce in modo esponenziale, promettendo uno scontro epico che vedrà alleanze impensabili e l'arrivo del villain più pericoloso mai apparso sul grande schermo.

David Corenswet nei panni di Superman in una scena di Superman Fonte: Warner Bros. Entertainment Italia

Tra annunci ufficiali di casting e post sui social media dello stesso Gunn,Volti familiari tornano dal primo film, affiancati da nuovi attori i cui ruoli rimangono ancora avvolti nel mistero. Ma c'è un dettaglio che sta facendo impazzire i fan:Un'alleanza che solo una minaccia di proporzioni cosmiche potrebbe giustificare.

David Corenswet riprenderà naturalmente il mantello rosso di Clark Kent dopo il suo impressionante debutto. Il suo Superman ha già dimostrato di essere il centro emotivo del nuovo universo di Gunn, un eroe capace di ispirare speranza anche nei momenti più bui. Ma stavolta dovrà fare i conti con una minaccia che nemmeno lui può affrontare da solo. James Gunn ha confermato che l'Uomo d'Acciaio si troverà costretto a unire le forze con il suo arcinemico Lex Luthor per contrastare un pericolo presumibilmente rappresentato da Brainiac, il villain che finalmente fa il suo debutto cinematografico in live-action.

, dopo aver offerto nel primo film una delle interpretazioni più fedeli ai fumetti del brillante antagonista di Superman. Manipolatore nato,, il Luthor di Hoult è il personaggio strappato direttamente dalle pagine dei comics. Le foto dal set hanno già rivelato un dettaglio elettrizzante:. Che si tratti di un'alleanza riluttante o di una manovra per manipolare gli eventi a proprio vantaggio,, ma questa volta Luthor si sporcherà le mani in modo molto più diretto.

E poi c'è lui: Brainiac. Lars Eidinger interpreterà uno dei più iconici e pericolosi nemici di Superman, un villain che avrebbe dovuto apparire nel mai realizzato Man of Steel 2 del vecchio universo DC. Originario del pianeta Colu, Brainiac nei fumetti viaggia attraverso il cosmo miniaturizzando e imprigionando intere civiltà all'interno di bottiglie, prima di distruggere i loro pianeti d'origine. Il suo legame con la distruzione di Krypton lo rende l'avversario perfetto per un confronto che può diventare estremamente personale per Clark Kent. Un'intelligenza oscura e spietata che rappresenta tutto ciò che Superman combatte: la fredda logica priva di empatia, la raccolta di conoscenza a scapito della vita.

Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor in una scena di Superman Fonte Warner Bros. Entertainment Italia

Rachel Brosnahan riprende il ruolo di Lois Lane, dopo aver dimostrato nel primo film di essere una delle versioni più forti e determinate della storica reporter del Daily Planet mai portate sullo schermo. Non si è limitata a essere la fidanzata di Superman, giocando un ruolo attivo nello sventare i piani di Lex Luthor legati all'invasione di Jarhanpur da parte della nazione della Borovia. La sua relazione con Clark sembra destinata a evolversi verso un impegno ancora maggiore, un elemento che potrebbe aggiungere profondità emotiva al sequel. Anche Skyler Gisondo ritornerà come Jimmy Olsen, il fotografo del Daily Planet che ha fornito momenti di leggerezza nel primo film pur rivestendo un ruolo cruciale nell'esporre la collusione di Luthor con la nazione di Borovia.

In Man of Tomorrow potremmo vederlo assumere un ruolo più prominente nel giornale e chissà, forse scopriremo se la sua relazione con Eve Teschmacher (interpretata da Sara Sampaio) è sopravvissuta. Una delle vere sorprese del primo Superman è stato Mister Terrific di Edi Gathegi. Membro della Justice Gang, Terrific si è immediatamente affermato come uno degli eroi più intelligenti e capaci dell'universo DC di Gunn. La sua presenza scenica e le sue capacità tecnologiche lo hanno reso memorabile sin dalla prima apparizione. Nel sequel, è lecito aspettarsi un'espansione del suo ruolo insieme agli altri membri della Justice Gang. Poi c’è Isabela Merced, che riprende i panni di Hawkgirl, guerriera alata e uno dei membri più intimidatori della Justice Gang.

Nathan Fillion tornerà come Guy Gardner, la Lanterna Verde dalla personalità abrasiva e dal taglio di capelli discutibile che ha rubato la scena ogni volta che è apparso nel primo film. Dopo la sua apparizione nella serie Lanterns del 2026, in cui condividerà lo schermo con Hal Jordan di Kyle Chandler e John Stewart di Aaron Pierre, Guy porterà in Man of Tomorrow l'esperienza maturata come membro del Corpo delle Lanterne Verdi. Con un po' di fortuna, gli eventi di Lanterns potrebbero collegarsi direttamente al sequel di Superman. Proprio Aaron Pierre, che debutterà ufficialmente nella serie Lanterns, è stato confermato per Man of Tomorrow. Al momento del suo arrivo nel sequel, Stewart sarà probabilmente una Lanterna Verde a tutti gli effetti, non più solo una recluta addestrata da Hal Jordan.

Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane in una scena di Superman Fonte: Warner Bros. Entertainment Italia

E poi c'è la Supergirl di Milly Alcock che, dopo il cameo finale in Superman del 2025 e il suo film da protagonista uscito il 25 Giugno 2026, tornerà in Man of Tomorrow. Kara Zor-El condivide i poteri del cugino Kal-El, ma ha una prospettiva completamente diversa sull'eroismo e su cosa significhi fare del bene. Questo contrasto con Clark Kent promette dinamiche narrative affascinanti. E dal punto di vista pratico, avere un'altra kryptoniana a disposizione potrebbe rivelarsi fondamentale nella battaglia contro Brainiac, un nemico che richiederà tutta la potenza disponibile. Il cast confermato per Man of Tomorrow rappresenta una delle formazioni di supereroi più impressionanti mai assemblate per un singolo film DC.

Non si tratta solo di una semplice reunion dei personaggi del primo capitolo: questa è l'evoluzione naturale dell'universo condiviso che James Gunn sta costruendo con cura maniacale. Man of Tomorrow non sarà solo un film di supereroi, ma un test per verificare se Gunn può davvero costruire un universo cinematografico coeso, dove ogni personaggio ha un ruolo preciso e ogni film si connette organicamente agli altri senza sacrificare la propria identità narrativa. Il primo Superman ha dimostrato che la visione c'è, che il tono funziona, che il pubblico risponde. Ora tocca al sequel confermare che non si è trattato di un colpo di fortuna. Il 2027 sembra ancora lontano, ma ogni nuovo dettaglio alimenta l'attesa per quello che potrebbe essere il film definitivo su Superman.