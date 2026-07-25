Lanterns: ecco Sinestro, il nuovo antagonista e qualche dettaglio in più dal Comic Con di San Diego

Pubblicazione: 25 luglio alle 12:26

Manca meno di un mese al debutto di Lanterns su HBO Max, e il San Diego Comic-Con 2026 si è trasformato nel palcoscenico perfetto per un annuncio che ha colto di sorpresa sia i fan che gli addetti ai lavori. DC Studios ha rilasciato il trailer finale della serie dedicata al Corpo delle Lanterne Verdi, confermando al contempo una svolta strategica inaspettata: tutti gli otto episodi della prima stagione saranno disponibili contemporaneamente, abbandonando il tradizionale modello di distribuzione settimanale che HBO ha sempre privilegiato.

Il trailer finale mostrato nella prestigiosa Hall H non si è limitato a confermare la data di uscita imminente.spettacolari che derivano dall'indossare l'anello delle Lanterne Verdi, ma soprattutto. I, gli iconici androidi cacciatori che nei fumetti DC rappresentano il fallimento tecnologico precedente alla creazione del Corpo delle Lanterne Verdi,ufficiale nel DCU.

Nel footage si vede John Stewart chiedere informazioni sui Manhunters a Hal Jordan, interpretato da Kyle Chandler, che a sua volta si mostra sorpreso dalla conoscenza del partner. I volti di questi antagonisti non vengono mostrati completamente, mantenendo un velo di mistero che alimenta l'attesa. Questi esseri rappresentano una minaccia ancestrale, un errore dei Guardiani dell'Universo che ha preceduto l'invenzione degli anelli alimentati dalla volontà.

Nel trailer si vede forse il momento più carico di implicazioni narrative. Hal si reca a fare visita a Sinestro in prigione. Il Cavaliere Smeraldo confronta il suo ex mentore, ormai caduto in disgrazia, che dimostra di essere già a conoscenza dell'esistenza di John. Quando Hal torna sulla Terra, scoppia un confronto acceso tra i due eroi terrestri: John pretende di avere l'anello, in una scena che si conclude con l'apparizione minacciosa di una luce rossa. Per chi conosce la mitologia DC, questa luce rossa potrebbe rappresentare l'introduzione del Corpo delle Lanterne Rosse, alimentate dalla rabbia, o semplicemente un elemento di suspense visiva.

Al panel della Hall H è stata inoltre rivelata l'identità del personaggio misterioso interpretato da, gli esseri immortali di Oa che governano il Corpo delle Lanterne Verdi. Questa scelta di casting conferma l'intenzione di, elementi spesso trascurati nelle precedenti trasposizioni live-action.

Nathan Fillion tornerà nei panni di Guy Gardner, già introdotto nel Superman di James Gunn. La presenza di tre Lanterne terrestri iconiche nella stessa produzione rappresenta un traguardo storico per il franchise in live-action. Fino ad oggi, infatti, nessun adattamento cinematografico o televisivo aveva riunito Hal Jordan, John Stewart e Guy Gardner contemporaneamente.

Il DCU ha già programmato il futuro di John e Guy oltre il 2026. Entrambi i personaggi torneranno in Man of Tomorrow, il sequel del Superman di Gunn attualmente in produzione e previsto per il 2027. Vedremo se la serie HBO fornirà elementi di collegamento diretto con il film o se manterrà una narrazione relativamente indipendente, pur condividendo la continuità del DCU.

L'appuntamento con Lanterns su HBO Max è ormai questione di settimane con l'uscita prevista il prossimo 17 Agosto. La domanda che rimane è se questo esperimento riuscirà a conquistare tanto i puristi dei fumetti quanto il pubblico mainstream, trasformando finalmente il Corpo delle Lanterne Verdi in un franchise televisivo all'altezza delle sue potenzialità narrative.