Man of Tomorrow: le prime foto dal set suggeriscono un momento che farà impazzire i fan del fumetto

Pubblicazione: 03 giugno alle 16:50

Il DC Universe continua a prendere forma e le prime immagini dal set di Man of Tomorrow confermano che David Corenswet è tornato a indossare il celebre costume dell'Uomo d'Acciaio. Le foto e i video trapelati dal set mostrano l'attore in piena azione, sospeso in aria mentre solleva un oggetto misterioso che verrà probabilmente completato in post-produzione attraverso gli effetti visivi.



Le nuove immagini arrivano nello stesso giorno in cui James Gunn, regista e architetto creativo del nuovo universo DC, ha condiviso il primo sguardo ufficiale a Nicholas Hoult nei panni di Lex Luthor, questa volta equipaggiato con la sua iconica Warsuit. Si tratta di un momento storico che farà impazzire i fan del fumetto, visto che l'armatura potenziata del villain più celebre di Superman farà il suo debutto cinematografico proprio in Man of Tomorrow. Gunn aveva già anticipato che il film vedrà l'Uomo d'Acciaio e il suo storico nemico unire le forze contro una minaccia comune, e ora sappiamo che si tratterà di Brainiac.

Il villain alieno, interpretato da Lars Eidinger, farà la sua prima apparizione cinematografica nella storia di Superman. Brainiac rappresenta una delle sfide più iconiche e complesse per l'Ultimo Figlio di Krypton nei fumetti, un essere dotato di un'intelligenza superiore ossessionato dalla raccolta di conoscenze e dalla miniaturizzazione di intere città. La sua introduzione nel DC Universe cinematografico segna un'escalation significativa rispetto alle minacce affrontate nel primo film, e la necessità di un'alleanza temporanea tra Superman e Lex Luthor sottolinea la portata del pericolo.

Il film vedrà il ritorno di numerosi volti familiari dell'universo DC., in uscita il 26 giugno. La presenza di Kara Zor-El al fianco di suo cugino promette dinamiche familiari interessanti e un approfondimento della mitologia kryptoniana.

Prima di Man of Tomorrow, David Corenswet tornerà comunque nei panni di Superman già quest'estate in Supergirl: Woman of Tomorrow, confermando che il personaggio sarà una presenza costante e strutturante per l'intero franchise. Il fatto che James Gunn stia costruendo un universo interconnesso dove i personaggi si muovono tra progetti diversi rappresenta un cambio di passo rispetto ai tentativi precedenti di creare un DCEU coerente.



Man of Tomorrow arriverà nelle sale il 9 luglio 2027, a oltre due anni dal debutto di Corenswet nel ruolo. Un'attesa che i fan dovranno sopportare, ma che le immagini dal set stanno già rendendo più sopportabile, alimentando discussioni, teorie e aspettative per quello che potrebbe rappresentare un capitolo definitivo nella rivalità tra Superman e Lex Luthor, complicata dalla presenza di una minaccia cosmica come Brainiac.