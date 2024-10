Shailene Woodley ricorda le parole di conforto di Kate Winslet sul set di Divergent: "È semplicemente autentica"

Pubblicazione: 05 ottobre alle 14:00

Ormai dieci anni fa, sulla scia dei film young adult distopici come Hunger Games, uscì Divergent con protagonista Shailene Woodley. Ai tempi l'attrice aveva recitato solo in pochi film e ricevette un importante consiglio da Kate Winslet, sua antagonista nella pellicola, a proposito dei dubbi riguardo il suo aspetto e del giusto atteggiamento da tenere nell'industria hollywoodiana.

Woodley colse l'occasione per parlarne dopo aver letto un'intervista in cui la stessa Winslet ricordava quanto, dopo l'uscita di Titanic, si fosse ritrovata a fronteggiare i commenti negativi sul suo aspetto e sul suo essere "troppo grassa", non riuscendo a ribattere o a difendersi.

Sai qual è la cosa bella di tutto questo? È che forse (Kate) non é riuscita a farlo per sé stessa, ma lo ha fatto per me. L'ha fatto... semplicemente perché abbiamo lavorato insieme. Io avevo 21 anni. Ero sommersa dall'attenzione pubblica e da chi mi diceva che dovevo avere un certo aspetto, o essere in un certo modo, o non mangiare questo, fai quello, o tingiti i capelli di un altro colore. E lei mi ha fatto sedere, mi ha preso per le spalle e mi ha detto: "Tu non sei questo. Questa è la verità." Mi ha regalato quel momento, e non sarei chi sono oggi senza di lei.

Winslet non era riuscita all'epoca, molto giovane, a trovare la forza per difendersi dalla tossicità dell'ambiente hollywoodiano, perciò non voleva che un'altra donna e collega subisse lo stesso trattamento:

Lei è così — non voglio abusare della parola autentica — ma è semplicemente autentica. È così, e non ha paura di esserlo.

Ha poi concluso: