Shang-Chi 2, dopo 5 anni arriva finalmente la notizia che i fan aspettavano (il regista rompe il silenzio)

Pubblicazione: 18 giugno alle 11:23

Dopo cinque anni di silenzio assordante, arriva l'aggiornamento che i fan stavano aspettando: il sequel di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è ancora in sviluppo. A confermarlo è Destin Daniel Cretton, il regista che nel 2021 ha portato sullo schermo l'eroe Marvel interpretato da Simu Liu, incassando oltre 432 milioni di dollari in tutto il mondo nonostante le restrizioni pandemiche.

In una recente intervista, Cretton ha finalmente spiegato cosa ha rallentato un progetto che sembrava destinato a decollare rapidamente dopo il successo del primo film. E le ragioni sono molteplici e intrecciano la storia personale del franchise con i cambiamenti sismici che hanno investito l'intera industria cinematografica negli ultimi anni.

Il primo ostacolo, paradossalmente, è nato proprio dal contesto in cui il film originale ha ottenuto il suo successo. Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è uscito in un momento bizzarro, durante una nuova ondata di Covid-19 che ha mantenuto chiuse le sale cinematografiche in molti paesi. Il film ha avuto risultati solidi, ma la sua distribuzione è stata tutt'altro che normale. Come ha spiegato il regista, molte nazioni erano completamente inaccessibili al momento dell'uscita, limitando il potenziale commerciale e mediatico dell'opera.

Shang-Chi e la leggeda dei dieci anelli, fonte: Marvel

Ma la pandemia è solo la punta dell'iceberg, visto che dopo l'uscita del primo capitolo, l'industria dell'intrattenimento ha attraversato trasformazioni radicali. Marvel Studios ha rivisto strategie produttive, calendari di uscita e priorità narrative. Cretton stesso è stato coinvolto in altri progetti del Marvel Cinematic Universe, tra cui la serie Wonder Man, che ha ottenuto anche un un rinnovo per una seconda stagione prima ancora del debutto della prima, e il prossimo Spider-Man: Brand New Day, confermando la fiducia dello studio nel regista.

Però il destino diè tutt'altro che incerto: il personaggio è stato confermato per apparire in, segnalando che Marvel Studios non ha alcuna intenzione di accantonare l'eroe. Questa apparizione nei grandi eventi crossover del MCU potrebbe anzi servire da trampolino di lancio per il tanto atteso sequel standalone, permettendo al personaggio dipresso il pubblico globale.

Le dichiarazioni di Cretton si allineano quindi perfettamente con quanto già anticipato da Simu Liu nel 2024, quando l'attore aveva confermato che il progetto era ancora in fase di sviluppo. Ricordiamo comunque che Il primo film aveva introdotto gli spettatori a un universo con mitologia asiatica, arti marziali spettacolari e dinamiche familiari complesse.

Destin Daniel Cretton confirms ‘Shang-Chi 2’ is still in the works



(via @DEADLINE) pic.twitter.com/ZVJGzc89xx — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) June 16, 2026

Shang-Chi si trova costretto a confrontarsi con il padre Xu Wenwu, interpretato da Tony Leung, leader della misteriosa organizzazione criminale dei Dieci Anelli. Insieme alla sorella Xu Xialing e alla migliore amica Katy, il protagonista scopre che sua madre potrebbe essere prigioniera nel regno mistico di Ta Lo, oltre una porta sigillata.

La storia aveva lasciato numerosi fili narrativi aperti, dalla gestione dei Dieci Anelli da parte di Xialing alle implicazioni cosmiche dei manufatti ancestrali, fino al ruolo che Shang-Chi potrebbe giocare nel futuro del MCU. Un sequel avrebbe l'opportunità di esplorare queste trame e approfondire la mitologia introdotta nel primo capitolo, espandendo ulteriormente la rappresentazione della cultura asiatica all'interno dell'universo Marvel.

Mentre il futuro del Marvel Cinematic Universe continua a prendere forma tra nuovi Avengers e grandi crossover, Shang-Chi sembra finalmente pronto a tornare protagonista. L'attesa è stata molto più lunga del previsto, ma le parole di Destin Daniel Cretton confermano che il sequel non è mai stato accantonato. Prima di rivederlo in un film tutto suo, però, i fan potranno ritrovare l'eroe interpretato da Simu Liu nel prossimo Avengers: Doomsday, alle prese di recente con un leak (ma forse falso), un passaggio che potrebbe segnare l'inizio di una nuova fase anche per uno dei personaggi più apprezzati della recente storia dei Marvel Studios.