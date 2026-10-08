Sherlock Holmes sta per tornare, ma al femminile per risolvere storie d'amore e tradimenti

Pubblicazione: 08 ottobre alle 17:27

Quando pensi a Sherlock Holmes, probabilmente ti vengono in mente deduzioni brillanti, crimini irrisolti e la nebbia londinese di Baker Street. Difficilmente ti aspetteresti appuntamenti disastrosi, segnali contrastanti e il caos delle app di dating. Eppure, la prossima rivisitazione del leggendario detective creato da Arthur Conan Doyle promette di essere un cocktail inedito di mistero e romanticismo che potrebbe ridefinire entrambi i generi.





The Roku Channel ha dato luce verde anei panni di una. Scarlett ha ereditato i poteri osservativi di famiglia, madi gioielli della Corona, li mette. Insieme alla sua, Scarlett gestisce un'attività che aiuta i clienti ae tutto ciò che sta nel mezzo.La serie arriva dalla mente di Paris Herbert-Taylor e Katie Wilbert, sceneggiatrici che hanno saputo immaginare cosa succederebbe se il metodo deduttivo venisse applicato al terreno minato delle relazioni moderne., dopotutto?, che il pubblico italiano conosce bene pere più recentemente per il thriller F*** Marry Kill del 2024, ha espresso entusiasmo per un progetto che le permette di

Ed è proprio qui che la serie gioca la sua carta più interessante: mentre Scarlett eccelle nel risolvere i problemi sentimentali altrui, la sua vita amorosa personale si rivela il caso più difficile da decifrare. La trama principale la vede innamorarsi di Ollie Moriarty, un affascinante produttore di podcast che sta segretamente pianificando un'inchiesta per smascherare i suoi metodi. Moriarty, come i fan di Doyle ricorderanno, era il nemesi per eccellenza di Sherlock Holmes. Qui il nemico non brandisce veleni o pistole, ma un microfono e probabilmente un account Twitter molto seguito.



