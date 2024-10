Sherlock, la produttrice Sara Vertue alimenta le ipotesi della realizzazione di un film: "C'è un futuro per lo show"

Pubblicazione: 01 ottobre alle 16:41

La produttrice della serie Sherlock, con star Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, ha parlato del possibile ritorno sugli schermi del detective creato da Arthur Conan Doyle.

Ci piacerebbe realizzare un film, ma provare ad avere tutti a disposizione è davvero difficile.

Il co-creatore Mark Gatiss, alcuni mesi fa, aveva dichiarato:

Vertue ha ora aggiunto sulla questione:

Lo amiamo e c'è un futuro per quello show. Un giorno. Forse. Se tutti vorranno farlo.

Ho ancora la scenografia in un deposito da qualche parte, e probabilmente sarà quasi marcia se devo essere sincera. Ma si tratta di essere tutti d'accordo e di convincere tutti gli attori a volerlo fare.

La produttrice, intervistata da Deadline, ha aggiunto:

La serie, prodotta da BBC, si è per ora interrotta con gli episodi andati in onda nel 2017. Per scoprirne il futuro bisognerà quindi attendere.