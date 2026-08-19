"Siamo sulla strada giusta" Simu Liu sul film tratto dal suo videogioco preferito di Square Enix

Pubblicazione: 19 agosto alle 12:19

Dopo anni di silenzi, voci di corridoio e speranze dei fan, Simu Liu ha finalmente rotto gli indugi e condiviso un aggiornamento sostanziale sul tanto atteso adattamento cinematografico di Sleeping Dogs. Il videogioco cult ambientato nell'underground criminale di Hong Kong sta per compiere il salto definitivo sul grande schermo, e questa volta non si tratta di semplici rumor o annunci a effetto.

okay, here it is. we’re moving along really well, we have a director, and a production company, and a REAL path forward.



we’re just in the dealmaking process with the game studio rn (which is a total fan moment for me bc i love SquareEnix). your support is fuelling us all! https://t.co/1ufLYZab0E — Simu Liu (@SimuLiu) August 16, 2026

L'attore canadese di origini cinesi,con "Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli", ha utilizzato i suoi canali social: il progetto ha ora un regista, una casa di produzione solida e, soprattutto, piani concreti per andare avanti. Non più chiacchiere da conferenza stampa o tweet vaghi, ma una dichiarazione che segna

Sleeping Dogs, per chi non lo conoscesse, è un action-adventure open world pubblicato nel 2012 da Square Enix. Il gioco mette i giocatori nei panni di Wei Shen, un poliziotto sotto copertura che si infiltra nelle Triadi di Hong Kong, trovandosi diviso tra il dovere verso la legge e la lealtà verso i criminali che è costretto a frequentare. Una narrazione complessa, ricca di tensione morale, combattimenti brutali in stile arti marziali e un'ambientazione urbana vibrante che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo.

Sleeping Dogs - Square Enix

L'adattamento cinematografico era stato, ma è entrato in un inferno produttivo che ha portato il progetto a fermarsi più di una volta. Ora con l'annuncio di Simu Liu le carte in tavola sono cambiate. Con un regista ora ufficialmente a bordo e una casa di produzione pronta a investire risorse concrete, il filmper entrare in quella della pre-produzione vera e propria.né il nome del regista né quello della compagnia di produzione, ma il fatto che Liu abbia deciso di condividere questi dettagli pubblicamente indica che

Per Liu, questo ruolo rappresenta un'opportunità ideale per consolidare la sua immagine di action star capace di portare sullo schermo storie che mescolano cultura asiatica, combattimenti coreografati e narrazioni profonde. Sleeping Dogs è perfetto per sfruttare le sue competenze marziali e il suo carisma, offrendo al contempo una storia complessa che va ben oltre il semplice film d'azione.

Simu Liu, con la sua esperienza nel MCU, che lo rivedremo presto nel prossimo Avengers: Doomsday, e la sua connessione personale con la cultura asiatica, sembra la scelta perfetta per guidare questo progetto. Resta solo da attendere ulteriori dettagli su tempistiche di produzione, casting secondario e, naturalmente, una possibile finestra di uscita nelle sale. Ma per ora, i fan di Sleeping Dogs possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: il film si farà davvero.