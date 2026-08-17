Avengers: Doomsday: 15 film e serie da vedere per arrivare preparati al prossimo dicembre

Pubblicazione: 17 agosto alle 09:30

Avengers: Doomsday si prepara a riunire una quantità impressionante di personaggi e universi Marvel, ma per arrivare preparati al nuovo evento dei fratelli Russo potrebbe non essere necessario recuperare tutto il Marvel Cinematic Universe. Disney+ ha infatti creato una raccolta dedicata al film, e la selezione dei titoli presenti al suo interno potrebbe offrire qualche indicazione interessante su ciò che ci aspetta, svelando i prodotti che i fan dovrebbero vedere in attesa del nuovo ed attesissimo film.

La sezione è stata chiamata “” e raccogliee serie appartenenti a epoche molto diverse della storia Marvel. Una precisazione è però necessaria:non ha dichiarato esplicitamente che si tratti dei” per comprendere il film, ma è piuttosto una raccolta ufficiale pensata per accompagnare gli spettatori verso l'uscita di

Ed è proprio guardando alla composizione della lista che le cose diventano interessanti. Accanto agli Avengers e alle produzioni più recenti dell'MCU compaiono infatti due film degli X-Men realizzati dalla 20th Century Fox, un dettaglio difficile da ignorare considerando il ruolo che i mutanti avranno nel prossimo crossover.

X-Men

X2

Captain America: The First Avenger

The Avengers

Avengers: Infinity War

Avengers: Endgame

Loki

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Spider-Man: No Way Home

Black Panther: Wakanda Forever

Captain America: Brave New World

Deadpool & Wolverine

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Thunderbolts*

I Fantastic 4: Gli Inizi

Disney+ has released a list of essential projects to watch before 'AVENGERS: DOOMSDAY':



• X-Men

• X2

• Captain America: The First Avenger

• The Avengers

• Avengers: Infinity War

• Avengers: Endgame

• Loki

• Shang-Chi

• Spider-Man: No Way Home

• Black… pic.twitter.com/UDzFs0evE9 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 16, 2026

La raccolta comprende:

La presenza di X-Men e X2 è probabilmente l'elemento che salta maggiormente all'occhio. Non troviamo tutta la saga Fox, ma proprio i primi due capitoli che hanno contribuito a definire quella versione cinematografica dei mutanti. Una scelta particolarmente significativa ora che diversi attori di quell'universo sono destinati a tornare in Avengers: Doomsday. Non è comunque l'unico indizio interessante, visto che Loki, Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange nel Multiverso della Follia e Deadpool & Wolverine rappresentano alcuni dei progetti che hanno affrontato più direttamente il Multiverso, le linee temporali alternative e l'incontro tra realtà differenti.

La loro presenza appare quindi perfettamente coerente con un film destinato a raccogliere molte delle conseguenze della Saga del Multiverso. C'è poi I Fantastici 4: Gli Inizi, inevitabile considerando il coinvolgimento della Prima Famiglia Marvel e soprattutto l'importanza di Doctor Doom. Accanto ai Fantastici Quattro troviamo inoltre Thunderbolts*, Captain America: Brave New World e Black Panther: Wakanda Forever, tutti tasselli utili per capire quale sia la situazione attuale della Terra e dei suoi nuovi protagonisti dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Più curioso è invece trovare Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Il personaggio interpretato da Simu Liu tornerà in Doomsday, ma la presenza del suo film nella raccolta potrebbe riaccendere soprattutto l'attenzione sui Dieci Anelli e sul mistero che li circonda fin dal finale della pellicola. La scena post-credit mostrava infatti Wong, Bruce Banner e Carol Danvers analizzarne l'origine, scoprendo che gli artefatti stavano trasmettendo una sorta di segnale. Un mistero rimasto sostanzialmente aperto.

Avengers: Doomsday, fonte: Marvel

Non manca naturalmente il percorso di Steve Rogers, con Captain America, The Avengers, Infinity War ed Endgame. Anche in questo caso la scelta assume un peso particolare alla luce del ritorno di Chris Evans nel nuovo film, anche se ciò che Marvel abbia preparato per il personaggio resta uno dei grandi segreti dell'operazione. La selezione è interessante anche per quello che non contiene. Disney+ non propone un recupero cronologico dell'intero MCU e lascia fuori moltissimi film e serie, concentrandosi invece su una rosa piuttosto precisa di storie e personaggi.

Sarebbe comunque eccessivo interpretare ogni assenza o presenza come la conferma di un elemento della trama: la raccolta resta innanzitutto uno strumento promozionale e Disney non ha spiegato pubblicamente i criteri utilizzati per comporla. Resta però difficile pensare che la scelta di titoli come X-Men, X2, Loki, No Way Home e Multiverse of Madness sia completamente casuale. Avengers: Doomsday sarà il punto d'incontro tra generazioni differenti dell'universo cinematografico Marvel, dagli Avengers ai Fantastici Quattro fino agli X-Men provenienti dalla precedente saga cinematografica.

E mentre Marvel continua a mantenere il massimo riserbo sulla trama di Avengers: Doomsday, che promette d'essere molto matura, Disney+ ha quantomeno fornito agli spettatori una possibile strada da seguire per prepararsi. Quindici produzioni che attraversano oltre venticinque anni di cinema e televisione Marvel e che, messe una accanto all'altra, restituiscono perfettamente la portata dell'evento che i fratelli Russo stanno preparando.