Pubblicazione: 19 novembre alle 10:29

Il profumo gate che ha fatto discutere a Ballando con le Stelle arriva anche a Tale e Quale Show. Durante la finale del programma di Rai 1, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio hanno riproposto in chiave ironica l'episodio che ha coinvolto Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto. Una boccetta di profumo è bastata per dare vita a un siparietto inatteso tra i due giudici.

Carlo Conti ha seguito la scena con una certa preoccupazione, prima di intervenire per riportare la trasmissione sui binari della diretta. A chiudere il momento ci ha pensato anche Valentino Picone, con una battuta che ha strappato una risata in studio.

"Vuoi un po' di profumo?" "Faremmo di tutto per andare al tg1"✈️✈️ Ho perso un polmone ballando con le stelle ha plasmato pure tale e quale,il programma più rilevante della rai😂 #taleequaleshow https://t.co/9hXDDLukhl — ❤️Erika❤️zia di penny✨❤️💐 (@BiasiErika) November 18, 2026

Nel corso della puntata finale di Tale e Quale Show, andata in onda mercoledì 18 novembre su Rai 1, Cristiano Malgioglio ha trovato il modo di riprendere uno degli episodi televisivi più chiacchierati degli ultimi giorni.. Un riferimento evidente al cosiddetto profumo gate di Ballando con le Stelle, nato durante il confronto tra Barbara D'Urso e Guillermo Mariotto.

Malgioglio ha accompagnato il gesto con alcune parole rivolte al collega: "Vuoi un po' di profumo che te lo spruzzo? Sai perché? Perché adoro il profumo, siccome sento un profumo bellissimo che hai addosso, vorrei che tu sentissi anche il mio". Una provocazione giocosa che ha trasformato il momento del giudizio in un piccolo spettacolo nello spettacolo, con Siani pronto a stare al gioco.

La risposta del comico non si è fatta attendere: "Mi fido, ho le narici sviluppate". Lo scambio ha divertito il pubblico, ma per qualche istante ha attirato anche l'attenzione di Carlo Conti. Il conduttore ha seguito la scena con un'espressione preoccupata, quasi temesse che la situazione potesse prendere una piega diversa. Una volta compreso il tono scherzoso dell'intervento, si è lasciato andare a un sospiro di sollievo.

Malgioglio e Siani best couple della tv #taleequaleshow https://t.co/JByu9tVqNV — Kitri dancer (@classicalball85) November 18, 2026

A quel punto Conti ha deciso di interrompere la parentesi per rispettare i tempi della programmazione di Rai 1. Il conduttore ha richiamato all'ordine i due giudici con una frase molto chiara: "Andiamo avanti, che c'è Porta a Porta dopo". Un intervento rapido, dettato anche dalla necessità di concludere la diretta senza ritardi e lasciare spazio al successivo appuntamento televisivo della rete.

A rendere ancora più divertente il siparietto è arrivato l'intervento di Valentino Picone, presente in giuria insieme a Salvo Ficarra. Rivolgendosi a Carlo Conti, il comico ha commentato la scena con una stoccata: "Loro due farebbero di tutto per andare al Tg1". Una battuta che ha spostato l'attenzione dal profumo alla presunta voglia dei due colleghi di conquistare uno spazio nel telegiornale. Il risultato è stato un momento di leggerezza che ha portato a Tale e Quale Show un riferimento diretto a una delle vicende televisive più commentate della settimana.