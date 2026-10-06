Sicario 3 prende finalmente forma: il nuovo film prepara i ritorni che i fan aspettavano da anni

Pubblicazione: 06 ottobre alle 09:15

Dopo anni di indiscrezioni, dichiarazioni prudenti e un progetto rimasto a lungo sospeso, Sicario 3 è finalmente diventato realtà. E per il nuovo capitolo della saga si prepara una reunion che probabilmente molti fan aspettavano fin dal 2018: Emily Blunt, Josh Brolin e Benicio del Toro torneranno tutti insieme. La conferma arriva a otto anni da Sicario: Day of the Soldado e, soprattutto, segna il ritorno di Emily Blunt nei panni di Kate Macer.

L'attrice era stata infatti la protagonista del, ma il suo personaggio non era tornato nel sequel, che aveva invece concentrato la storia su Matt Graver e Alejandro Gillick, interpretati rispettivamente da Brolin e Del Toro. Questa volta, dunque, la squadra originale è pronta a ricomporsi, ma al momentoe resta da capire in che modo Kate verrà riportata all'interno di un mondo dal quale era uscita profondamente segnata alla fine del primo film.

La sua presenza, però, rappresenta già una delle novità più importanti del progetto. Ci sarà invece un cambiamento significativo dietro le quinte, visto che Taylor Sheridan, autore delle sceneggiature dei primi due Sicario e creatore di quel mondo, non firmerà il terzo capitolo. A raccoglierne l'eredità sarà Steven Knight, creatore di Peaky Blinders e sceneggiatore attualmente impegnato anche sul prossimo film di James Bond.

Sicario: Day of the Soldado, fonte: Sony Pictures Releasing

Cambio della guardia anche alla regia. Dopo Denis Villeneuve e Stefano Sollima, che avevano diretto rispettivamente Sicario e Soldado, dietro la macchina da presa arriverà Padraic McKinley. Il regista ha recentemente esordito nel lungometraggio con The Weight, film interpretato da Ethan Hawke e Russell Crowe. L'idea di affidare ogni capitolo a un regista differente, del resto, sembra perfettamente in linea con quanto auspicato anni fa dallo stesso Sollima.

Sicario: Day of the Soldado, fonte: Sony Pictures Releasing

Il filmmaker italiano aveva spiegato di considerare ogni Sicario comeall'interno dello stesso universo, sostenendo che un nuovo autore avrebbe dovuto portare ogni volta il proprio stile. Laè stata particolarmente lunga, poiché il progetto è stato discusso in varie forme per anni e in passato era circolato anche il titolo. Già nel 2023 i produttori diavevano assicurato di essere molto vicini a realizzarlo, spiegando che l'intenzione era quella di chiudere nel modo giusto

Soltanto poche settimane fa era stato Josh Brolin a dare il segnale più concreto, con l'attore che aveva assicurato che Sicario 3 si sarebbe fatto e che la produzione sarebbe partita “presto”, dopo anni nei quali persino il suo coinvolgimento e quello degli altri protagonisti erano rimasti incerti. Ora quella promessa ha assunto contorni decisamente più concreti. Sicario 3 è ufficialmente in lavorazione con Black Label Media e Thunder Road, ha trovato un regista e uno sceneggiatore e, soprattutto, riporterà contemporaneamente sullo schermo i tre volti che avevano dato vita al film originale.

Per conoscere la nuova missione di Kate Macer, Matt Graver e Alejandro Gillick bisognerà invece aspettare ancora: la trama viene per ora tenuta completamente segreta e non è stata annunciata una data di uscita. Ma dopo otto anni di attesa ed aggiornamenti da parte degli attori, il ritorno di Sicario non è più soltanto una possibilità.