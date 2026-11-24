Sicilia Express, dov'è stata girata la serie con Ficarra e Picone: un viaggio tra i luoghi più belli dell'isola
Scopri dove è stata girata Sicilia Express, la serie Netflix con Ficarra e Picone: tutte le location siciliane tra borghi, città e paesaggi mozzafiato.
Ficarra e Picone tornano a far ridere il pubblico con Sicilia Express, la serie che mescola commedia on the road e amore per la loro terra. Al centro della storia c'è il viaggio rocambolesco di due amici diretti al matrimonio di una figlia, un'occasione per attraversare l'isola e raccontarne paesaggi, borghi e tradizioni. La Sicilia diventa una protagonista a tutti gli effetti, accompagnando le avventure del duo con i suoi scorci più suggestivi.
La troupe si è spostata anche alle Isole Eolie, in particolare a Lipari, dove le cave di pomice offrono uno scenario particolare, caratterizzato dal contrasto tra la pietra chiara e il blu del mare. Il viaggio prosegue nell'entroterra siciliano, con tappe a Villarosa e Catenanuova, entrambe in provincia di Enna. Qui le strade dei piccoli centri, le piazze e le abitazioni raccontano una Sicilia meno conosciuta, lontana dai circuiti turistici più frequentati.
Tra le altre città coinvolte nelle riprese c'è Gela, in provincia di Caltanissetta, con il suo paesaggio urbano e le spiagge affacciate sul Mediterraneo. Non manca Palermo, che porta sullo schermo la ricchezza delle sue architetture, i mercati storici e i contrasti che caratterizzano il capoluogo. Completa la mappa Bagheria, città d'origine di Ficarra e Picone, famosa per le sue ville barocche, tra cui Villa Palagonia, conosciuta per le particolari sculture che decorano la facciata.
Con Sicilia Express, il viaggio dei protagonisti diventa anche un modo per riscoprire il territorio attraverso luoghi autentici e meno conosciuti. La serie offre uno sguardo sull'isola che va oltre le immagini da cartolina, valorizzandone paesaggi, identità e contraddizioni. Per gli spettatori, può trasformarsi in un'occasione per conoscere una Sicilia diversa, seguendo sullo schermo le tappe di un'avventura firmata da due artisti profondamente legati alla propria terra.