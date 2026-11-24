Pubblicazione: 24 novembre alle 20:45

Ficarra e Picone tornano a far ridere il pubblico con Sicilia Express, la serie che mescola commedia on the road e amore per la loro terra. Al centro della storia c'è il viaggio rocambolesco di due amici diretti al matrimonio di una figlia, un'occasione per attraversare l'isola e raccontarne paesaggi, borghi e tradizioni. La Sicilia diventa una protagonista a tutti gli effetti, accompagnando le avventure del duo con i suoi scorci più suggestivi.

Tra le location principali spicca la, in provincia di Agrigento. Le riprese hanno interessato anche, città natale di Andrea Camilleri, e, con il suo centro storico e gli scorci caratteristici.

La troupe si è spostata anche alle Isole Eolie, in particolare a Lipari, dove le cave di pomice offrono uno scenario particolare, caratterizzato dal contrasto tra la pietra chiara e il blu del mare. Il viaggio prosegue nell'entroterra siciliano, con tappe a Villarosa e Catenanuova, entrambe in provincia di Enna. Qui le strade dei piccoli centri, le piazze e le abitazioni raccontano una Sicilia meno conosciuta, lontana dai circuiti turistici più frequentati.

Tra le altre città coinvolte nelle riprese c'è Gela, in provincia di Caltanissetta, con il suo paesaggio urbano e le spiagge affacciate sul Mediterraneo. Non manca Palermo, che porta sullo schermo la ricchezza delle sue architetture, i mercati storici e i contrasti che caratterizzano il capoluogo. Completa la mappa Bagheria, città d'origine di Ficarra e Picone, famosa per le sue ville barocche, tra cui Villa Palagonia, conosciuta per le particolari sculture che decorano la facciata.

, quella delle località costiere più celebri, quella dei borghi dell'entroterra e quella delle città segnate da una storia complessa. La fotografia valorizza i contrasti tra il bianco delle cave di pomice, l'azzurro del mare, i colori caldi dei paesi e le architetture urbane. Un racconto visivo che accompagna la comicità di Ficarra e Picone senza rinunciare al legame con le proprie origini.

Con Sicilia Express, il viaggio dei protagonisti diventa anche un modo per riscoprire il territorio attraverso luoghi autentici e meno conosciuti. La serie offre uno sguardo sull'isola che va oltre le immagini da cartolina, valorizzandone paesaggi, identità e contraddizioni. Per gli spettatori, può trasformarsi in un'occasione per conoscere una Sicilia diversa, seguendo sullo schermo le tappe di un'avventura firmata da due artisti profondamente legati alla propria terra.