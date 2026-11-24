Pubblicazione: 24 novembre alle 19:45

La miniserie Sicilia Express, con protagonisti Ficarra e Picone, arriva in prima visione in chiaro su Canale 5 il 24 novembre 2026. Dopo il debutto su Netflix, avvenuto il 5 dicembre 2025, la produzione si prepara a raggiungere anche il pubblico della televisione generalista. Un'occasione per ritrovare il duo comico siciliano in una storia pensata per il piccolo schermo, che ora amplia le possibilità di visione grazie alla programmazione Mediaset.

La miniserie è composta da cinque episodi, con una durata variabile tra i 27 e i 42 minuti circa. Le puntate hanno una lunghezza contenuta, mentre il capitolo conclusivo è quello più lungo, con una durata che si aggira intorno ai 42 minuti. Una struttura che permette di seguire la storia attraverso un numero limitato di appuntamenti, senza una stagione particolarmente estesa.

Per chi preferisce lo streaming, Sicilia Express è già disponibile nel catalogo di Netflix. La piattaforma aveva distribuito la produzione il 5 dicembre 2025, rendendola accessibile ai propri abbonati. L'arrivo su Canale 5 rappresenta ora una nuova occasione per vedere la miniserie, questa volta attraverso la programmazione televisiva tradizionale.

Al centro del progetto ci sono Ficarra e Picone, coppia artistica che negli anni ha costruito un rapporto consolidato con il pubblico italiano grazie al cinema e alla televisione. La loro presenza è uno degli elementi caratterizzanti della produzione, che porta sul piccolo schermo il loro stile e la loro riconoscibile cifra comica.

in numerose stagioni. La durata delle singole puntate consente una visione relativamente rapida, mentre il finale, più lungo rispetto agli altri capitoli, completa il percorso narrativo.

L'appuntamento con Sicilia Express è fissato per il 24 novembre 2026 su Canale 5, mentre tutti e cinque gli episodi restano disponibili su Netflix. Chi non ha ancora visto la produzione potrà recuperarla in streaming oppure seguirla in occasione del debutto in chiaro. Una doppia possibilità per ritrovare Ficarra e Picone in una miniserie che torna a disposizione del pubblico attraverso due modalità di visione.