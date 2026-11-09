Simona Izzo, che cos'è la sindrome di Sjögren che la affligge: come l'ha scoperto e cosa le è successo

Pubblicazione: 09 novembre alle 14:46

Una dermatite che non guarisce. Poi gli occhi che bruciano, la stanchezza che diventa un peso insopportabile, il fiato che manca. Simona Izzo, 73 anni, attrice, doppiatrice e regista romana, ha vissuto mesi di paura prima che un immunologo riuscisse a dare un nome al suo malessere: sindrome di Sjögren, una malattia autoimmune sistemica che può colpire diversi organi e che spesso si manifesta in modo subdolo, mascherandosi dietro sintomi apparentemente banali. Ma cos'ha avuto la Izzo e in cosa consiste avere questa sindrome?

, il che significa che il sistema immunitario, invece di difendere l'organismo dagli agenti esterni, attacca per errore le cellule sane. Non si tratta di una malattia ereditaria nel senso classico del termine, ma esiste una predisposizione genetica e familiare. Il rischio aumenta in presenza di altre malattie autoimmuni come lupus eritematoso sistemico, artrite reumatoide e sclerosi sistemica. I numeri parlano chiaro:, sintomi che derivano dall'infiammazione delle ghiandole lacrimali e salivari. Ma il quadro clinico può essere molto più complesso. Possono comparire anche dolori articolari, stanchezza intensa e persistente, febbre e alterazioni degli indici di infiammazione nel sangue.congiuntiviti e problemi parodontali, ingrossamento delle ghiandole salivari (soprattutto le parotidi), tosse secca, secchezza di cute e organi genitali, artralgie, parestesie e vasculite cutanea.. Ecco perché la diagnosi può richiedere tempo e un percorso che coinvolge diversi specialisti.

Ospite di Monica Setta nel programma Storie al bivio weekend su Rai2, Simona Izzo ha raccontato il calvario che l'ha portata alla diagnosi. Tutto è iniziato a Cortina, durante un festival. "Ero lì per un Festival, sono entrata in albergo e ho avvertito che c'era un po' di polvere. La mattina mi sono svegliata e non riuscivo a respirare. Pensavo fosse tipo allergia, non mi sono preoccupata", ha spiegato l'attrice. Ma i sintomi non sono scomparsi. Anzi.

"Mi mettevo le cremine ma sentivo che c'era qualcosa che non andava. Tutti mi dicevano 'C'è qualcosa, ma non capiamo'. Avevo una specie di sabbietta negli occhi e non riuscivo a capire. Sono andata ovunque, è stata una via crucis. Ho pensato di morire. Ero convinta che sarei morta a ottobre. Stavo così male, avevo un'astenia così forte. Non volevo fare più nulla. Non volevo mangiare. Nel sangue questa malattia non c'è, ma c'è nella sintomatologia. L'ho accettata, finalmente ho dato un nome a quello che avevo". - Simona Izzo