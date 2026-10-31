Simona Ventura e Barbara d'Urso: il retroscena inaspettato e la verità sul rapporto

Pubblicazione: 31 ottobre alle 11:28

Il piccolo schermo continua a regalarci dinamiche degne della migliore soap opera, e a prendersi la scena questa volta sono due vere e proprie regine della televisione italiana: Simona Ventura e Barbara d'Urso. Tra frecciate in diretta, botta e risposta al vetriolo e presunti geli dietro le quinte, l'asse formato dalle due conduttrici è diventato l'argomento più discusso sui social e nei corridoi televisivi. Nelle ultime ore, però, è proprio SuperSimo a rompere il silenzio, spazzando via le ipotesi di una faida irrisolta e chiarendo una volta per tutte qual è la reale natura del loro legame.

Intervistata e pronta a fare chiarezza sul chiacchieratissimo clima all'interno del programma cult di Rai1, Simona Ventura ha voluto ridimensionare i toni accesi visti in studio, spiegando che dietro le telecamere l'atmosfera è ben diversa da quella percepita dal pubblico a casa: "Non avrei mai immaginatoe più spensierato del solito. Quanto al saluto mancato, se davvero è accaduto, io non me ne sono accorta".

Parole distensive che, tuttavia, lasciano spazio alla stima professionale. La Ventura ha infatti ammesso senza esitazioni che la collega è un valore aggiunto formidabile per lo show: "Barbara è una vera professionista di lunga corsa, per me funziona moltissimo nel programma". Ma il rapporto tra le due non è fatto solo di scintille televisive o punzecchiature sulla pista da ballo. Simona ha voluto ricordare che, nei momenti di tempesta mediatica e nei recenti scossoni professionali che hanno investito la d'Urso, lei e il marito Giovanni Terzi sono stati tra i primissimi a far le valigie telefoniche per offrirle supporto:

"Negli ultimi anni, quando è successo il patatrac, io e mio marito siamo stati tra i primi a chiamarla e sostenerla". Un'apertura di credito importante che dimostra come, al di là dei ruoli dinamici e un po' "pepati" richiesti dal prime time, esista un fondo di solidarietà femminile e rispetto reciproco tra donne di spettacolo che hanno fatto la storia della TV italiana.