Pubblicazione: 18 novembre alle 15:09

Simona Ventura torna a parlare de L'Isola dei Famosi, il reality che ha segnato una parte importante della sua carriera televisiva. Dopo otto anni alla conduzione, la presentatrice seguirà da spettatrice la nuova edizione, che vedrà Selvaggia Lucarelli al timone e introdurrà un cambiamento significativo, le puntate non saranno più trasmesse in diretta, ma registrate.

Intervistata a TvTalk, Ventura ha confermato la sua curiosità per il nuovo corso del programma: "La guarderò molto volentieri da spettatrice, ho vissuto 8 anni meravigliosi al timone de L'Isola dei Famosi quando non c'era il digitale e c'era un altro impatto". Un ricordo che riporta agli anni in cui il reality era uno degli appuntamenti più seguiti della televisione italiana.

Proprio il passaggio alla registrazione richiama una posizione che Simona aveva espresso già in passato. La conduttrice aveva sostenuto che i reality in diretta fossero ormai superati e che il pubblico potesse apprezzare maggiormente un formato registrato, indicando Pechino Express come esempio. Una considerazione che oggi trova riscontro nella nuova formula scelta per L'Isola dei Famosi.

Non è la prima volta che Ventura parla di come rilanciare il reality. Qualche anno fa aveva dichiarato di conoscere una possibile ricetta per farlo rinascere, aggiungendo che non avrebbe rivelato le proprie idee finché non le fosse stata nuovamente affidata la conduzione. Resta da capire se il nuovo formato corrisponda almeno in parte alla sua visione. Nel frattempo, sarà Selvaggia Lucarelli a guidare questa nuova avventura televisiva.

Il legame tra Ventura e il programma è stato particolarmente intenso, oltre ad averlo condotto per otto edizioni, ha anche partecipato come concorrente e ricoperto il ruolo di opinionista. A proposito della decisione di mettersi in gioco davanti alle telecamere, aveva raccontato: "Mi è sempre piaciuto sperimentare e quando mi hanno proposto di fare la concorrente la cosa mi ha incuriosito perché sarei stata la prima al mondo a passare dalla conduzione alla partecipazione e così ho accettato, anche se a posteriori ho capito come mai nessuno lo aveva fatto".

Simona Ventura ha parlato anche delle altre esperienze professionali, dal Grande Fratello a X Factor. Sul reality di Canale 5 ha escluso qualsiasi pentimento: "È stata una bellissima esperienza", spiegando di aver accettato la proposta di Mediaset e di aver seguito le indicazioni dell'azienda. Ha poi ricordato con ironia la sua precedente convinzione di non volerlo mai condurre: "Ah, non farò mai il Grande Fratello, e invece l'ho fatto, vedi, alla veneranda età di 60 anni". Oggi, invece, ha ammesso che non tornerebbe a X Factor perché non riesce più a stare al passo con la musica attuale.