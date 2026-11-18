Simona Ventura rompe il silenzio sull'Isola di Selvaggia Lucarelli: "La guarderò molto volentieri"
Simona Ventura commenta la nuova Isola dei Famosi di Selvaggia Lucarelli, svela perché guarderà il reality e ricorda i suoi otto anni alla conduzione.
Simona Ventura torna a parlare de L'Isola dei Famosi, il reality che ha segnato una parte importante della sua carriera televisiva. Dopo otto anni alla conduzione, la presentatrice seguirà da spettatrice la nuova edizione, che vedrà Selvaggia Lucarelli al timone e introdurrà un cambiamento significativo, le puntate non saranno più trasmesse in diretta, ma registrate.
Proprio il passaggio alla registrazione richiama una posizione che Simona aveva espresso già in passato. La conduttrice aveva sostenuto che i reality in diretta fossero ormai superati e che il pubblico potesse apprezzare maggiormente un formato registrato, indicando Pechino Express come esempio. Una considerazione che oggi trova riscontro nella nuova formula scelta per L'Isola dei Famosi.
Non è la prima volta che Ventura parla di come rilanciare il reality. Qualche anno fa aveva dichiarato di conoscere una possibile ricetta per farlo rinascere, aggiungendo che non avrebbe rivelato le proprie idee finché non le fosse stata nuovamente affidata la conduzione. Resta da capire se il nuovo formato corrisponda almeno in parte alla sua visione. Nel frattempo, sarà Selvaggia Lucarelli a guidare questa nuova avventura televisiva.
Simona Ventura ha parlato anche delle altre esperienze professionali, dal Grande Fratello a X Factor. Sul reality di Canale 5 ha escluso qualsiasi pentimento: "È stata una bellissima esperienza", spiegando di aver accettato la proposta di Mediaset e di aver seguito le indicazioni dell'azienda. Ha poi ricordato con ironia la sua precedente convinzione di non volerlo mai condurre: "Ah, non farò mai il Grande Fratello, e invece l'ho fatto, vedi, alla veneranda età di 60 anni". Oggi, invece, ha ammesso che non tornerebbe a X Factor perché non riesce più a stare al passo con la musica attuale.