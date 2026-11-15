Simona Ventura sorprende in diretta tv: "Milly Carlucci non si tocca", poi chiarisce su D’Urso

Pubblicazione: 15 novembre alle 11:11

Simona Ventura torna a parlare di Ballando con le stelle e del rapporto con Barbara D’Urso. La conduttrice ha raccontato a Tv Talk come vive il ruolo di tesoriera nell’edizione 2026 del programma di Rai 1, soffermandosi anche sulle tensioni nate durante le puntate. Nel corso dell'intervista è arrivata una domanda sul possibile futuro di Ventura alla guida dello show, qualora Milly Carlucci dovesse lasciare la conduzione. La risposta è stata immediata e senza esitazioni. Spazio anche a un chiarimento sulla rivalità con D’Urso e alla possibilità di una collaborazione professionale tra le due.

Durante l’intervista, Andrea Parrella ha sottolineato la grande esperienza di Ventura nel mondo dei reality e dei talent, ipotizzando che avrebbe potuto ricoprire un ruolo nella giuria insieme a Barbara D’Urso. Il giornalista ha anche osservato come la vicinanza fisica tra le due avrebbe potuto rendere ancora più evidente il confronto. Da qui è arrivata una domanda sul futuro della trasmissione, con un riferimento all'eventualità che Milly Carlucci lasciasse il programma. Ventura ha interrotto subito il ragionamento con una frase inequivocabile: "Milly Carlucci non si tocca".

La conduttrice ha spiegato perché considera particolarmente adatta a lei la posizione attuale: "Peraltro il ruolo di giudice è meno libero rispetto a quello della tesoriera". Ventura ha ricordato che questa edizione era partita senza aspettative particolarmente elevate, anche per l'uscita di Selvaggia Lucarelli dalla giuria e per alcune assenze nel cast dei concorrenti. Ha riconosciuto il lavoro svolto da Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis, sottolineando di aver ricevuto un incarico che le permette di intervenire senza seguire indicazioni prestabilite: "Il mio è un ruolo libero, non ho niente di scritto".

Un altro passaggio importante ha riguardato Barbara D’Urso e le tensioni che hanno caratterizzato alcune puntate di Ballando con le stelle. Ventura ha precisato che non aveva intenzione di creare una rivalità con la collega: "La tensione con Barbara non era voluta". Ha anche spiegato che, quando le aveva rivolto la battuta "Sei un po’ gelosetta", si aspettava una reazione divertita, non un momento destinato ad alimentare ulteriori discussioni. La conduttrice non ha però nascosto di considerare questa dinamica interessante per lo spettacolo: "Detto questo, funziona anche così secondo me".

. Interrogata sull'eventualità di lavorare insieme, ha ricordato Nemicamatissima, lo spettacolo che aveva riunito Lorella Cuccarini e Heather Parisi, precisando che quell'esperienza non aveva ottenuto i risultati sperati. Nonostante il precedente, si è detta disponibile a valutare nuove proposte: "Io sono aperta a qualunque cosa di creativo e di nuovo arrivi, ho entusiasmo nuovo. Perché no?".

Le voci sulla rivalità tra Ventura e D’Urso hanno radici che precedono di molti anni la loro partecipazione a Ballando con le stelle. Nel 2004, quando Barbara conduceva la quarta edizione del Grande Fratello, il reality ottenne ascolti superiori a quelli della terza serata del Festival di Sanremo presentata da Ventura, in un'edizione condizionata dal boicottaggio delle case discografiche. Tra il 2008 e il 2013, alcune indiscrezioni sulla presunta frequentazione tra D’Urso e Stefano Bettarini, ex marito di Ventura, contribuirono ad alimentare le ricostruzioni sulla loro distanza.

Nel 2016, dopo il ritorno di Simona in Mediaset, la conduttrice spiegò di non essere mai stata invitata nei salotti di Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Nel 2018, durante la partecipazione di Patrick Baldassari a Domenica Live, l'assenza di immagini di Ventura nei filmati trasmessi suscitò nuove discussioni sui social, senza che fosse confermata una scelta deliberata. Le dichiarazioni di oggi permettono di leggere con maggiore chiarezza la posizione della conduttrice, nessuna rivalità cercata, nessuna porta chiusa a una collaborazione e pieno sostegno a Milly Carlucci alla guida di Ballando con le stelle.