Smile 2, Ray Nicholson commenta la somiglianza con il padre Jack: "È il mio eroe"

Il 17 ottobre uscirà nelle sale Smile 2, scritto e diretto da Parker Finn. Ad aver catturato l'attenzione nelle settimane precedenti è sicuramente uno dei poster ufficiali del film in cui si vede un sorriso che ha qualcosa di familiare... si tratta infatti del sorriso di Ray Nicholson, figlio di Jack Nicholson, cosa che ha riportato alla mente degli spettatori, inevitabilmente, Shining.

Alla premiere del film Ray Nicholson ha commentato la somiglianza con il padre, tessendo le sue lodi:

In realtà siamo persone molto diverse. Io sono nato nel 1992, lui è nato nel 1937. Le cose che influenzano me non necessariamente influenzano lui. Ovviamente, lo amo, è la mia ispirazione.