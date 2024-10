Smile 2: il regista spiega come fanno gli attori a mettere in scena gli inquietanti sorrisi e cita Kubrick

Pubblicazione: 17 ottobre alle 10:19

Tratto caratteristico dell'horror Smile e del suo sequel ora al cinema (guarda il trailer) sono gli inquietanti sorrisi di diversi personaggi. In un'intervista con THR, il regista Parker Finn ha spiegato come ha guidato i suoi attori a metterli in scena:

A volte gli attori si presentano chiaramente preparati, come se a casa lo avessero studiato allo specchio, mentre altre volte ci vuole un po' più di allenamento.

Uno dei più celebri "sguardi di Kubrick" è quello di Jack Nicholson in Shining, che torna alla mente guardando Smile 2 proprio perché nel cast è presente il figlio del grande attore, Ray.

Smile 2 è al cinema il 17 ottobre. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.