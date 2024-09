Snakes on a Plane, Samuel L. Jackson é tornato sul set per inserire più imprecazioni: "Gli è costato un sacco farmi tornare"

Pubblicazione: 27 settembre alle 13:00

Nel numero di GQ dedicato alla sua carriera, Samuel L. Jackson ha ricordato un aneddoto che riguarda la sua battuta per il film Snakes on a Plane, film del 2006 di David R. Ellis in cui l’attore interpreta l’agente dell FBI Neville Flynn, che ci ha regalato una delle sue delle scene più iconiche:

“Quando è troppo é troppo, io sono stanco di questi fo***ti serpenti su questo fo***tissimo aereo!”

Sembra però che, nei piani iniziali, pur di avere un visto censura più accessibile a tutti, il film stesse per fare a meno della sopracitata scena se non che, dopo i primi test screening, Jackson è dovuto tornare sul set, solo per girare una sequenza infinita di “f***ute” battute con la sua imprecazione preferita (motherf***er in lingua originale):

Stavano cercando di fare sì che il film ottenesse il rating PG-13 e, per quello, puoi dire la parola f***uto o altre imprecazioni del genere solo una volta. Io gli dissi subito che non potevo, che dovevo per forza urlare f***uto ogni tanto. Insomma, ci sono dei f***uti serpenti ovunque su questo aereo. Ma mi risposero: “Aw, Sam, andiamo, per favore! No!”

Samuel L. Jackson è attualmente su Peacock con la serie Fight Night.