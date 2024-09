Samuel L. Jackson spiega perché "motherfu**er" è la sua parolaccia preferita

Samuel L. Jackson è noto per interpretare personaggi che non si fanno problemi a fare sfoggio al proprio turpiloquio...basti pensare ai tanti film realizzati con Quentin Tarantino.

Intervistato dal Daily Telegraph , l'attore, considerato tra i maggiori "imprecatori" del cinema, ha svelato qual è la sua, con un'accurata spiegazione.

Ecco le sue parole:

La mia preferita è in pratica "motherf**ker" ("figlio di pu**ana"). Ma solo perché può essere usata in tanti modi diversi. Quando vedo persone che mi piacciono posso dire [con voce emozionata]: “Ehi, figlio di pu**ana! Che c'è?”. Oppure quando si descrive qualcuno o si parla di un'altra persona e non si conosce necessariamente il suo nome, si può dire: “Quel figlio di pu**ana che fa quella cosa…” o “Il figlio di pu**ana con cui stavamo parlando l'altro giorno…” e così via. Poi quando le cose vanno male, si dice “Figlio di p**ana!” con disgusto. Oppure succede qualcosa, si sbatte la testa e si impreca: “Figlio di pu**ana!”, te lo scatena il dolore. E poi c'è il “figlio di pu**tana” dell'amore, o il “Oh... figlio di pu**tana” quando qualcosa è davvero bello. È una parola molto descrittiva.