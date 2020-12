Durante una recente intervista con TheFilmJunkee ha parlato della promozione delladispiegando che la campagna marketing partirà dopo che l’attenzione versoinizierà a scemare.

Ha inoltre spiegato di avere grandi piani:

Ho un’idea di come possa essere, sarà bellissimo e magari inaspettato. Poi dopo potrete aspettarvi un altro grande trailer e altre attività in programma. Saranno giorni folli.

L’Hollywood Reporter intanto ha inoltre parlato con Connie Nielsen, interprete della regina Ippolita (Hippolyta), del suo ruolo esteso:

Zack mi aveva chiamato per chiedermi se mi andasse bene una nuova edizione del film con alcuni cambiamenti. Gli chiesi: “Inserirai nuovamente il capitolo sulle Amazzoni così come l’avevi scritto e girato?” e lui mi rispose: “Assolutamente”. Poi aggiunsi: “E Zack, inserirai anche la mia splendida acrobazia con me che salgo sul muro?” e lui: “Proprio così”. Così gli dissi: “Allora sì, assolutamente. Hai la mia benedizione”.

Vi ricordiamo che il film includerà anche delle nuove sequenze girate nell’autunno del 2020 con il coinvolgimento di Ben Affleck, Henry Cavill, Ray Fisher, Exra Miller, Joe Manganiello, Jared Leto e Amber Heard, impiegando un budget di circa 70 milioni di dollari).

La pellicola sarà divisa in quattro parti da un’ora ciascuna, ma sarà anche possibile vederla come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

